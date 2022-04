BGK: stopy wyższe niż 5,5 proc. wymagałyby moratoriów na spłaty kredytów hipotecznych

fot. Andrzej Bogacz / / FORUM

Podwyższenie stopy referencyjnej w Polsce ponad 5,50 proc. wymagałoby wprowadzenia działań osłonowych w postaci moratoriów na spłaty rat kredytów hipotecznych podobnych do tych, których użyto w 2020 r. - uważają ekonomiści BGK.

"Podobnie jak w poprzednim komunikacie Rada stwierdziła, że celem decyzji jest przeciwdziałanie utrwalenia się inflacji powyżej celu inflacyjnego w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej. W komunikacie znalazła się informacja, że dalsze działania będą zależne od napływających informacji, co w obecnym wojennym otoczeniu oznacza, że zdaniem RPP wszystkie scenariusze są możliwe. Naszym zdaniem oznacza to zamknięcie cyklu podwyżek na 5,50 proc. w horyzoncie najbliższego kwartału. Uważamy, że większa skala podwyżek wymagałaby działań osłonowych w postaci moratoriów na spłaty rat kredytów hipotecznych podobnych do tych, których użyto w 2020 roku" - napisano w porannym biuletynie ekonomicznym BGK.

RPP podwyższyła 6 kwietnia stopy procentowe o 100 pb, w tym referencyjną do 4,50 proc. To najwyższy poziom stóp od października 2012 r.

Tzw. Tarcza Antykryzysowa 4.0., wdrożona w ramach pakietu działań do walki z pandemią koronawirusa, wprowadziła w 2020 r. przepisy regulujące udzielanie tzw. wakacji kredytowych dla konsumentów. (PAP Biznes)

