BFG otrzymał niewiążące oferty kupna VeloBanku

Upadłość Getin Noble Banku a frankowcy. "Kredytobiorcy wciąż mają o co walczyć" Ogłoszenie upadłości Getin Noble Banku nie przekreśla roszczeń opartych na nieważności umowy, co może prowadzić do umorzenia salda kredytowego - przekonuje kancelaria adwokacka Czupajło Ciskowski & Partnerzy.