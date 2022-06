Ruszają ćwiczenia państw NATO na Bałtyku. Uczestniczy w nich 7 tys. żołnierzy, 75 samolotów i 45 okrętów

PIE: dewastacja środowiska naturalnego Ukrainy to straty rzędu 6,4 mld euro

Konflikty zbrojne przyczyniają się m.in. do wzrostu emisji gazów cieplarnianych - wskazał Polski Instytut Ekonomiczny. Szkody związane z rosyjską dewastacją środowiska naturalnego Ukrainy od początku inwazji do czerwca oszacowano na minimum ok. 6,4 mld euro.