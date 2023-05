Azerbejdżan planuje większe dostawy gazu do Europy

Kolejne europejskie kraje mają otrzymać gaz z Azerbejdżanu. Eksport gazu ziemnego na Węgry i Serbię ma ruszyć do końca 2023 roku, powiedział prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew - informuje agencja Interfax.

fot. Aleksiej Witwicki / / FORUM

„Oceniamy możliwość dostaw przez Bułgarię i jestem przekonany, że wkrótce zaczniemy dostarczać gaz do krajów, które z nią sąsiadują […]. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z harmonogramem i wszystkie planowane połączenia zostaną zbudowane na czas, nasz gaz zacznie docierać na Węgry i Serbię do końca roku” – powiedział Alijew w środę podczas ceremonii otwarcia 28. Kaspijskiej Międzynarodowej Wystawy Energii i Zielonej Energii (Caspian Power).

Azerbejdżan sukcesywnie zwiększa eksport gazu do Europy. W 2021 roku Azerbejdżan wyeksportował na rynek europejski ok. 8 mld m3 gazu, natomiast w 2023 roku ma to być ok. 12 mld m3. Zdaniem prezydenta Alijew kraj ma potencjał do zwiększenia eksportu gazu do Europy do co najmniej 20 mld m3 do 2027 roku.

Azerbejdżański gaz trafia do Europy od 31 grudnia 2020 roku. Obecnie odbiorcami są: Włochy, Grecja, Bułgaria i Rumunia. Zdywersyfikowanie dostaw gazu na rynek europejski stało się koniecznością, gdy Rosja została objęta sankcjami za inwazję na Ukrainę, a z czasem "zakręciła" kurek w gazociągu jamalskim. Z kolei gazociągi Nord Stream 1 i Nord Stream 2 zostały uszkodzone w wyniku tajemniczych wybuchów.

JM