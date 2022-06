Aż 36 procent Amerykanów o dochodach 100 tys. dolarów lub więcej żyje od wypłaty do wypłaty

fot. Michele Ursi / / Shutterstock

W czasach rekordowej inflacji 36 procent amerykańskich pracowników zarabiających rocznie 100 000 dolarów lub więcej twierdzi, że żyje od wypłaty do wypłaty. Według danych firmy konsultingowej Willis Towers Watson jest to dwukrotnie więcej niż w 2019 roku.

Jak wynika z opublikowanych w czwartek przez telewizję CNBS rezultatów badania, od wypłaty do wypłaty żyje 52 proc. pracowników z dochodami poniżej 50 tys. dolarów.

Dla porównania niedawne statystyki firmy LendingClub, która zajmuje się pożyczkami społecznościowymi, wykazały, że 36 proc. osób zarabiających co najmniej 250 tys. dolarów rocznie żyje w podobny sposób.

"Pracownicy na wyższych poziomach płac nie są odporni na sytuację" – przytacza CNBC ocenę Marka Smreceka, badacza amerykańskiego rynku usług finansowych w Willis Towers Watson.

Za przyczynę problemów uznał on szybko rosnące koszty żywności, transportu i innych wydatków domowych. Jego zdaniem może to jeszcze bardziej ograniczyć zdolność rodzin do oszczędzania.

Jak dodał, czynniki powodujące stres finansowy różnią się w zależności od dochodów. Osoby o najwyższych podawały wydatki mieszkaniowe jako najpoważniejsze wyzwanie. Ludzie z niskimi dochodami zgłaszali przede wszystkim problemy związane z zadłużeniem.

