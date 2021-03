FORUM

Kolejna awaria w mBanku. Klienci nie mogą skorzystać z usług aplikacji mobilnej mDM oraz mInwestor. Natomiast działa już aplikacja mobilna eMakler, podaje biuro prasowe. Czytelnicy Bankier.pl od 9 rano zgłaszają problemy z korzystaniem z usług online.

"Znowu nie działa strona internetowa Biura Maklerskiego mBanku, czyli mInwestor. Nie mam dostępu do swojego konta, nie mogę składać zleceń, a właśnie byłem w trakcie składania zlecenia. Teraz nie wiem co się z nim dzieje... To jest skandal - oni nic nie zrobili z tymi błędami, które wychodziły już wcześniej" – czytamy w zgłoszeniu przesłanym przez jednego z czytelników Bankier.pl.

"I to by było na tyle z moich giełdowych operacji, które miałem w planach przeprowadzić dzisiaj z samego rana. Który to już raz kiedy aplikacja zawodzi...", "mBank znowu awaria", "Ponownie padł system transakcyjny mBanku. Nie można zalogować się do systemu ani na PC, ani na tablecie", "Znów awaria, nie można się zalogować do systemu transakcyjnego!", "Dziś po raz kolejny występuje awaria eMaklera DM mBanku. Od rana nie można się zalogować do aplikacji" – informują klienci mBanku w wiadomościach przesłanych na alert@bankier.pl

Kilka minut po godzinie 9:00 we wtorek (9 marca) na adres alert@bankier.pl spłynęła lawina zgłoszeń od czytelników Bankier.pl, którzy informują o problemach z korzystaniem z eMaklera oraz mInwestora trwających od początku sesji giełdowej.

"Podczas logowania się do aplikacji pojawia się dobrze znany komunikat: Wystąpił błąd podczas pobierania danych z systemu PROMAK", "Aplikacja internetowa DM mBanku znów nie działa", "Nie działa eMakler w mBanku. Brak walorów na koncie i możliwości składania zleceń", "Najprawdopodobniej kolejna awaria mBanku (...) Cały czas komunikat: wystąpił błąd techniczny" – piszą czytelnicy.

"Na infolinii czas oczekiwania 30 minut i nic nie mogą pomóc" – pisze jeden z czytelników Bankier.pl

– Przepraszamy. Z przyczyn technicznych dostęp do usługi jest ograniczony. Możesz korzystać z notowań online i przeglądać operacje historyczne (np. zlecenia i transakcje) – czytamy w komunikacie pojawiającym się eMaklerze (treść komunikatu otrzymaliśmy dzięki uprzejmości jednego z czytelników).

– Od godziny 9.00 mieliśmy problem z obsługą zleceń maklerskich. O 10.00 przywróciliśmy usługę e-Makler w serwisie transakcyjnym. Obecnie klienci mogą wysyłać zlecenia w tym kanale oraz za pośrednictwem infolinii banku. Intensywnie pracujemy nad uruchomieniem aplikacja mobilnej mDM i mInwestor. Przepraszamy za utrudnienia – mówi Emilia Kasperczak z biura prasowego mBanku.

Kolejna awaria w mBanku

W ostatnich miesiącach mBank ma za sobą kilka awarii, które utrudniały lub uniemożliwiały korzystanie z jego usług – pisaliśmy o nich m.in. 18 grudnia, 21 grudnia, 8 stycznia czy 13 stycznia.

Według ostatnich dostępnych danych, mBank BM obsługuje 376 950 rachunków maklerskich. To największy wynik na polskim rynku i jednocześnie o 20,5 proc. więcej niż rok wcześniej.

O tym, co robić w sytuacji, gdy nasz dom maklerski ma awarię pisaliśmy w artykule "Awaria w domu maklerskim – ekspert radzi, co robić".

