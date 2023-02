Poważna awaria w Bogdance. Wydobycie węgla wstrzymane w wyrobisku Stefanów

Wstrzymano wydobycie węgla w jednej z kopalni należących do Bogdanki. W wyniku awarii i zalania wyrobiska w polu Stefanów konieczne było wstrzymanie prac. Informacje te potwierdził Wyższy Urząd Górniczy - informuje TVN24.

- Jedyne oficjalne informacje, jakie uzyskaliśmy pochodzą z Wyższego Urzędu Górniczego. Wiemy, że rzeczywiście do zalania doszło i że woda nadal się leje. Pracownicy Okręgowego Urzędu Górniczego, pracują na miejscu, prowadzą postępowanie - przekazał na antenie TVN24 reporter Bartłomiej Ślak.

Prace w wyrobisku mogą zostać wstrzymane nawet na kilka miesięcy, a z informacji przekazanych przez TVN24 wynika, że w wyrobisku w polu Stefanów leje się tej wody nawet pięć metrów sześciennych na minutę - jest to bardzo dużo.

Nieprawidłowości w Bogdance. Prezes widzi polityczną hucpę

Wcześniej, 15 lutego, o nieprawidłowościach w kopalni poinformowała posłanka Koalicji Obywatelskiej, Marta Wcisło. Posłanka chciała osobiście spotkać się z zarządem spółki, aby zapytać o aktualną sytuację w lubelskiej kopalni. Niestety nikt nie chciał się z nią spotkać. Ponadto próba przeprowadzenia kontroli poselskiej podjęta 1 lutego br. również zakończyła się niepowodzeniem. Posłanka zapowiada doniesienie do prokuratury i interpelację do wicepremiera Jacka Sasina.

Do konferencji posłanki Wcisło odniósł się na twitterze prezes Bogdanki - Kasjan Wyligała "Tak kończą się polityczne hucpy polityków Platformy Obywatelskiej. Górnicy po raz kolejny nie dadzą się nabrać na puste słowa i obietnice Platformy Obywatelskiej. Bogdanka to perła Lubelszczyzny, przekształcamy ją w silny koncern, który już teraz stanowi o bezpieczeństwie energetycznym Polski" - napisał.

Na konferencji posłanki pojawili się również górnicy z NSZZ "Solidarność" w Bogdance. "Niech pani wreszcie da spokój Bogdance. Bogdanka będzie mogła spokojnie pracować", "Czemu pani nie przyjeżdżała, kiedy Platforma rządziła", "Pani wprowadza w błąd opinię publiczną" – ripostowali.

Głos zabrał także zastępca przewodniczącego NSZZ "Solidarność" w Bogdance - Tadeusz Gałecki. Przyznał on, że "z powodów geologicznych jesteśmy w dość trudnej sytuacji w tej ścianie". "Dla całej kopalni - załogi, związków zawodowych i zarządu - jest to sytuacja, którą my nazywamy +wszystkie ręce na pokład+. Jak na okręcie podczas sztormu" – dodał.

