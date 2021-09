Awaria w Play. Klienci sieci bez dostępu do pieniędzy w bankach

fot. Daniel Dmitriew / / FORUM

Trwa awaria w sieci Play. Klienci nie mogą zalogować się do bankowości elektronicznej m.in. w ING Banku Śląskim, mBanku oraz Santander Banku Polska. Powodem są najprawdopodobniej utrudnienia w ładowaniu danych po stronie operatora sieci.



"Nie działa aplikacja mobilna w ING", "W BM Alior Bank po godz 9:05 przestała działać aplikacja do notowań giełdowych. Około 9:30 bez zmian" – piszą Czytelnicy Bankier.pl w wiadomościach wysyłanych na adres alert@bankier.pl odnośnie utrudnień podczas logowania do bankowości w różnych instytucjach.

Awaria w Play - klienci bez dostępu do pieniędzy

Również na portalu Downdetector widoczna jest spora liczba informacji dotyczących problemów z logowaniem do bankowości internetowej oraz aplikacji mobilnej w różnych bankach m.in. Aliorze, mBanku, Santanderze, ING oraz Banku Millennium. Pierwsze zgłoszenia w serwisie zaczęły pojawiać się kilka minut po godzinie 6 rano w piątek 10 września w kilku różnych bankach. W serwisach społecznościowych możemy przeczytać o niedostępności logowania

"Sprawdziliśmy serwis jak i aplikacja działa prawidłowo (...) Mamy zgłoszenia od klientów, którzy korzystają z sieci Play. Problem nie leży po naszej stronie. Jeśli masz taką możliwość, skorzystaj z usług innego operatora" – czytamy w poście mBanku zamieszczonym na Twitterze.

"Logowanie do naszych usług działa poprawnie, ale mamy zgłoszenia od klientów sieci Play, że u nich są utrudnienia. Przełączenie się na sieć wifi lub zmiana operatora pomaga. Prosimy, daj nam znać, jak to wygląda u Ciebie" – podaje w podobnym tonie ING Bank Śląski.

Z kolei na Facebooku ING możemy przeczytać, że "moduł makler działa poprawnie, natomiast dziś mamy zgłoszenia od klientów sieci Play, że mają utrudnienia w ładowaniu danych. Udało się nam jednak z nimi sprawdzić, że zmiana operatora sieci lub przełączenie się na wifi rozwiązuje ten problem. Jeżeli korzystacie z Play, to prosimy, przełączcie się na wifi. Gdyby to nie pomogło, to konieczny będzie kontakt z naszymi maklerami pod numerem 32 357 00 32 (8-18 w dni robocze)".

Podobnie wygląda sytuacja w Santanderze. "Dostajemy od Was sygnały, że macie problem z zalogowaniem się do bankowości elektronicznej. Wszystkie zgłoszenia, które dostajemy, są traktowane priorytetowo. Na tę chwilę nie możemy potwierdzić problemów po stronie banku - zaobserwowaliśmy jednak, że większość zgłoszeń pochodzi od użytkowników sieci Play. Poprosiliśmy operatora o weryfikację sytuacji i czekamy na odpowiedź" – czytamy na Faceboku Santnader Bank Polska.

"Nie mogę zalogować się do banku" i co dalej?

"Dzień dobry. Z postów poniżej wynika, że od dzisiaj mBank nie działa przy połączeniu przez operatora Play i nie da się jeszcze jednoznacznie ustalić po której stronie leży problem. Czy planowane są działania naprawcze i czy wiadomo do kiedy potrwa taka sytuacja?" – pytają klienci banków w mediach społecznościowych i podkreślają, że dla większości z nich 10. każdego miesiąca do dzień wypłat, a także opłacania rachunków.

"Mogą występować trudności z dostępem do niektórych stron bankowych. Trwają intensywne prace nad rozwiązaniem i przywróceniem pełnej funkcjonalności usług" – czytamy w odpowiedzi biura prasowego sieci Play przesłanej na zapytanie Redakcji.

