Awaria w Pekao. Występują problemy z logowaniem

Przerwy techniczne w wielkanocny weekend

Utrudnienia podczas korzystania z karty płatniczej oraz niedostępność wpłatomatów – to efekt prac administracyjnych w bankach. W trakcie świątecznego weekendu kilka z nich zaplanowało modernizację, wiąże się to z brakiem dostępu do części usług. Jak co tydzień na Bankier.pl sprawdzamy zapowiedziane przerwy techniczne w bankach.