Inwestorzy chcą odszkodowań przez awarię ING Makler. Bank przyjmuje reklamacje

Awaria ING Makler poważnie wzburzyła inwestorów, którzy kolejny dzień z rzędu nie mogą składać zleceń. Pojawiają się żądania odszkodowań.

O wielkiej awarii w Biurze Maklerskim ING informujemy od wczorajszego poranka. Przedstawiciele biura maklerskiego przepraszają za zaistniałą sytuację oraz zapewniają, że dokładają wszelkich starań, aby rozwiązać problem uniemożliwiający korzystanie z platformy ING Makler.

– Wciąż pracujemy nad uruchomieniem systemu Makler, który padł ofiarą awarii. Niedostępne są moduły Makler w Moim ING i aplikacja ING Makler Mobile. Przyczyną jest awaria kluczowej dla tych aplikacji usługi po stronie zewnętrznego dostawcy – informuje ING.

Nie wszystkich inwestorów to satysfakcjonuje i już pojawiają się żądania dotyczące odszkodowań.

„Nie mam dostępu do akcji i pieniędzy. Czy bank wypłaci rekompensaty?”

„Mam akcje ,które lecą na dół nic nie mogę zrobić .Nie mogę sprzedać. Może stracę wszystko. Kto mi odda kasę?”

„W środę zająłem pozycje na kontraktach, które w czwartek przyniosły mi ok 20% zysku i nie mogłem ich zrealizować. Dziś na otwarciu tracę fortunę. Mój kapitał zabezpieczający z pewnością nie jest już wystarczający (…) W przypadku odmowy i braku odszkodowania jestem ... bankrutem”

To tylko niektóre z wiadomości, które napływają na nasz adres alert@bankier.pl. Z pytaniem o zadośćuczynienie dla inwestorów zwróciliśmy się do samego ING.

– Na razie mogę powiedzieć, że będziemy starali się rozpatrywać wszystkie reklamacje związane z awarią w przyspieszonym trybie – napisał Piotr Utrata, rzecznik prasowy ING, w odpowiedzi na pytanie o odszkodowania dla inwestorów.

Awaria w ING Makler - jak złożyć reklamację?

Informacje dotyczące składania reklamacji znajdziemy na stronie, na której ING sukcesywnie informuje o stanie prac związanych z awarią.

– Jeśli chcesz zgłosić reklamację wynikającą z tej niedostępności, przygotuj proszę dokładne informacje dotyczące operacji, której nie udało Ci się wskutek awarii wykonać. Będziemy ich potrzebować, by tę reklamację rozpatrzyć – informuje ING.

Reklamację zgłoś poprzez wiadomość na platformie Moje ING oraz przez infolinię: 32 357 00 32 lub 801 127 301. Inwestorzy zwracający się do naszej redakcji informują jednak o trudnościach z połączeniem.

Zgodnie z informacjami podawanymi przez BM ING, reklamacje rozpatrywane są „niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania”. Jeżeli bank nie będzie w stanie dotrzymać tego terminu, to poinformuje o powodzie opóźnienia. Jeżeli jednak bank nie zmieści się w terminie 60 dni, to reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta. Więcej na ten temat w artykule „Jak złożyć i napisać reklamację w banku?”.

KNF kieruje do Rzecznika Finansowego

O komentarz do sytuacji związanej z awarią u jednego z wiodących biur maklerskich poprosiliśmy także Komisję Nadzoru Finansowego.

Komisja Nadzoru Finansowego sprawę monitoruje z punktu widzenia stabilnościowego i systemowego. Jeżeli chodzi o kwestie klienckie, jak słyszymy w KNF, klienci w pierwszej kolejności powinni zwrócić się do biura maklerskiego z ewentualną reklamacją. Jeżeli w tej kwestii byłyby problemy, to kolejnym etapem jest Rzecznik Finansowy. To on jest instytucją przeznaczoną do wspierania klientów w sporach z instytucjami rynku finansowego – tłumaczy Jacek Barszczewski, dyrektor departamentu komunikacji społecznej Urzędu KNF.

Na komentarz Rzecznika Finansowego wciąż czekamy. Gdy tylko się pojawi, zaktualizujemy niniejszy artykuł.

Biuro Maklerskie ING Banku Śląskiego to jedna z największych tego typu instytucji na polskim rynku. Zgodnie z danymi Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, na koniec listopada w BM ING zarejestrowanych było 128 131 rachunków. To czwarty wynik w kraju, po BM mBanku (354 683), BM Pekao (198 073) i BM PKO BP (133 208). Co więcej, od początku roku liczba rachunków raportowanych przez BM ING wzrosła o 40 proc. (z 91 409 na koniec grudnia 2019 r.), co jest najlepszym wynikiem w całej stawce.

