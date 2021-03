Awaria w ING

DM BDM obniżył ceny docelowe Grupy Azoty, Polic i Puław

Analitycy DM BDM, w raporcie z 22 lutego, obniżyli cenę docelową Grupy Azoty do 34,9 zł z 45,1 zł wcześniej. Wycena Polic spadła do 7,5 zł z 14,2 zł, a Puław do 113 zł z 144 zł.