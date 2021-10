Trwa awaria w ING. Nie można robić przelewów i płacić Blikiem

Resort klimatu: dopłaty do prądu mają obowiązywać przez 10 lat

Resort klimatu i środowiska poinformował, że założenia projektu dot. dopłat do prądu zakładają wsparcie w latach 2022-2031. Dodano, że wartość pomocy ma rosnąć w każdym roku od poziomu ok. 1,5 mld zł do poziomu ok. 1,7 mld zł, a dopłaty mają się wahać od 324 zł do 876 zł w okresie rocznym.