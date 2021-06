Trwa awaria w ING Banku Śląskim. Problemy m.in. z logowaniem do Maklera

/ Bankier.pl

Trwa awaria w ING Banku Śląskim. Klienci mają problem m.in. z zalogowaniem się do serwisu oraz korzystaniem z części usług.

"Nie można się zalogować ani do bankowości elektronicznej ING, ani do maklera", "Brak możliwości zalogowania się do bankowości internetowej ING. Po podaniu loginu dostaje się komunikat: Problem z połączeniem Sprawdź swoje połączenie z internetem lub spróbuj ponownie później. Komunikat sam w sobie jest dziwny z racji tego, strona się otwiera i przyjmuje login" – zgłaszają czytelnicy Bankier.pl na adres alert@bankier.pl.

Pierwsze wiadomości o problemach z korzystaniem z usług ING Banku Śląskiego spływały do redakcji Bankier.pl kilka minut po godzinie 9 rano w piątek (18 czerwca). W systemie bankowości elektronicznej pojawił się komunikat potwierdzający czasowe problemy z dostępem do systemu.

– W tej chwili niektóre funkcje nie działają. Możesz jednak sprawdzić stan konta lub zrobić przelew w aplikacji po zalogowaniu – czytamy w komunikacie wyświetlających się w aplikacji mobilnej przy logowaniu do serwisu.

Redakcja Bankier.pl skontaktowała się z biurem prasowym ING Banku Śląskiego.

