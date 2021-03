Bankier.pl

Trwa awaria w ING Banku Śląskim. Klienci nie mogą skorzystać z usług bankowości internetowej oraz mobilnej. Nie działa również system maklerski. "W tej chwili niektóre funkcje nie działają" – informuje bank.

"Nie można zalogować się do serwisu ING cały czas jest komunikat o błędnym haśle. To samo z aplikacją mobilną, loguje się odciskiem palca komunikat o błędnym haśle. Infolinia banku martwa jest komunikat, że nie można wykonać połączenia" – pisze jeden z czytelników Bankier.pl.

Nie działa ING

Kilka minut po godzinie 8 rano w środę (3 marca) pojawiły się pierwsze informacje o problemach z logowaniem do systemu. Kilka minut później na adres alert@bankier.pl spłynęła lawina zgłoszeń od czytelników, którzy nie mogą skorzystać z usług online w ING oraz dodzwonić się na infolinię banku.

– Dzień dobry, Dziś nie działa moduł Makler w ING. Po zalogowaniu do konta i przejściu do modułu jest długie oczekiwanie, a później automatycznie wylogowuje z aplikacji. Zdarzyło się to dziś mi trzykrotnie pod rząd po godzinie 9-tej – czytamy w wiadomości od czytelnika Bakier.pl.

Po godzinie 9 okazało się, że niedostępny jest również system maklerski w ING. "Brak możliwości zalogowania i korzystania z ING Makler" – informują czytelnicy. Podobny problem z działaniem Maklera wystąpił w ING w poniedziałek (1 marca).

"Przepraszamy, niektóre funkcje mogą być w tej chwili niedostępne" - czytamy w komunikacie wyświetlającym się na stronie ING po zalogowaniu się do bankowości internetowej. Podobną informację można zobaczyć w aplikacji mobilnej.

"W tej chwili niektóre funkcje nie działają. Możesz jednak sprawdzić stan konta lub zrobić przelew w aplikacji po zalogowaniu" - przeczytamy w informacji wyświetlającej się w Moje ING.

"Nie da się wykonywać płatności kartami online", "Nie działa nawet infolinia", "Też się nie mogę zalogować" - czytamy komentarze klientów ING Banku Śląskiego na profilu społecznościowym na Facebooku.

Awaria w ING Banku Śląskim

"W środę 3 marca pomiędzy godziną 7:50 a 8:30 występowały problemy z dostępem do bankowości internetowej Moje ING i aplikacji mobilnej Moje ING mobile. W tym czasie utrudnione było logowanie do bankowości internetowej i aplikacji mobilnej, część funkcji była niedostępna. Mogły również występować problemy z płatnościami kartą i internetowymi (w tym Blikiem)" – informuje ING.

– Niektórzy klienci nadal mogą nie widzieć stanu swoich kont po uruchomieniu aplikacji. Aby się zalogować, użyj przycisku w prawym górnym rogu ekranu. Wszystkie konta i pieniądze są bezpieczne, stan kont zobaczysz po zalogowaniu.Pracujemy nad rozwiązaniem tego problemu i przywróceniem stanu kont przed logowaniem – podaje biuro prasowe.

