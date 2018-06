Awaria w ING Banku Śląskim

Są problemy techniczne rzutujące na korzystanie z bankowości internetowej w ING Banku Śląskim. Nawet po udanym zalogowaniu do systemu, nie można skorzystać z jego niektórych opcji.



"Obecnie działanie niektórych funkcji systemu bankowości internetowej i mobilnej może być ograniczone. Nadal możesz sprawdzić saldo swoich kont lub wysłać przelew. W razie wątpliwości lub problemów prosimy o kontakt z infolinią: 801 601 607 lub 32 357 00 10. Przepraszamy za niedogodności" - informuje ING Bank Śląski na swojej stronie internetowej klientów usiłujących zalogować się do systemu bankowości internetowej.

Aplikacja mobilna wita klientów komunikatem treści "Trwają prace serwisowe. Niektóre funkcje są niedostępne". Tutaj podobnie - mimo udanego logowania, nie można skorzystać z pełnego zakresu systemu. "Jeśli posiadacz inwestycje i ubezpieczenia, nie możemy ich chwilowo wyświetlić" - czytamy w komunikatach przy dalszych krokach.

Informację o problemach otrzymaliśmy od naszych czytelników na adres alert@bankier.pl . "Można się zalogować do systemu, ale poza tym nic nie można zrobić, nie działają przelewy ani nic innego. Nie ma żadnego komunikatu na stronie banku o awarii, co nie jest zachowaniem fair w stosunku do Klientów" - zgłasza jeden z czytelników.

To nie jedyna awaria, z jaką mierzą się dziś banki. Na łamach portalu piszemy także o problemach technicznych w Idea Banku.

MW