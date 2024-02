Awaria usługi "Twój e-PIT". Strona nie odpowiada

Są problemy przy korzystaniu z rządowej usługi "Twój e-PIT". Część podatników nie może zalogować się do systemu. Nie odpowiada strona podatki.gov.pl " – alarmują użytkownicy.

"Nie mogę zalogować się do rządowej usługi do rozliczania podatków, przez stronę podatki.gov.pl", "https://podatki.gov.pl/ nie działa od rana - system leży" – informują czytelnicy Bankier.pl w wiadomościach przesyłanych na adres alert@bankier.pl.

W godzinach porannych pomiędzy 6 a 8 rano do rządowej usługi "Twój e-PIT" można było zalogować się bez żadnych problemów. Obecnie strona podatki.gov.pl nie odpowiada, a to właśnie za jej pośrednictwem można zalogować się do e-Urzędu Skarbowego i rozliczyć podatek dochodowy za 2023 r.

"Twój e-PIT" - rozliczenie online

Od 15 lutego 2024 r. formularze PIT można rozliczyć za pośrednictwem rządowej platformy udostępnianej przez Ministerstwo Finansów oraz Krajową Administrację Skarbową (KAS). Jak można zalogować się do usługi "Twój e-PIT"? Podatnik ma kilka opcji umożliwiających rozliczenie online za pośrednictwem rządowej platformy. Należy do nich logowanie za pośrednictwem:

profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej,

aplikacji mobilnej mObywatel,

lub za pomocą danych podatkowych (PESEL lub NIP i kwota przychodów).

W rządowej usłudze "Twój e-PIT" od wtorku (15 lutego) dostępne są gotowe formularze podatkowe PIT-28, PIT-36, PIT-37 oraz PIT-38. Deklaracje zostały przygotowane na podstawie danych m.in. z PIT-11 złożonych przez pracodawców oraz PIT-8C przesłanych przez biura maklerskie.

Przedsiębiorcy po raz pierwszy rozliczą się w rządowej usłudze "Twój e-PIT"

W tym roku po raz pierwszy z rządowej usługi "Twój e-PIT" skorzystają również przedsiębiorcy. KAS uzupełni deklarację podatkową danymi, które posiada. Należą do nich m.in. dane podatnika, wpłacone przez niego w trakcie roku zaliczki na podatek dochodowy lub kwoty wpłaconego ryczałtu oraz dochody, np. z pracy na etacie, umowy zlecenia, renty, emerytury, zasiłków - jeżeli przedsiębiorca je otrzymywał. Oprócz standardowego zeznania dostępny będzie dodatkowy kreator.

Jak podaje Ministerstwo Finansów, w zeznaniu udostępnionym w usłudze Twój e-PIT podatnik, który miał zarejestrowaną działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej, samodzielnie uzupełni dane dotyczące:

przychodów,

kosztów uzyskania przychodów (w PIT-36 i PIT-36L),

składek na ubezpieczenia społeczne, a w przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem lub podatkiem liniowym również składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz

ulg i odliczeń.

