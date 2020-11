Awaria sieci Plus w całej Polsce

Bankier.pl

Od rana trwa awaria sieci Plus. Klienci nie mogą wykonywać połączeń oraz wysyłać SMS-ów. Problemy mają także osoby, które próbują dodzwonić się do użytkowników sieci.

– Gigantyczna awaria w Polkomtel plus - połączenia wychodzące i przychodzące nie działają. W szczecinie w całej firmie (150osób) praktyczne padły wszystkie telefony – napisał do nas jeden z czytelników Bankier.pl na alert@bankier.pl.

Problemy z siecią Plus klienci zgłaszają od godziny 8 rano w piątek (6 listopada), informuje Downdetector. Najwięcej zgłoszeń spływa od użytkowników z Warszawy, Szczecina, Wrocławia i Gdańska.

"Nikt nie może się do mnie dodzwonić. Ja nie mogę wysłać SMS-a, ani się z nikim skontaktować. Proszę to naprawić", "Mam podobnie. Nie mogę się dodzwonić do Plusa", Nie można się nigdzie dodzwonić ani wysłać wiadomości. Pracuję zdalnie. Nie ma żadnego sygnału" - czytamy komentarze użytkowników sieci na Facebooku.

– Sytuacja jest nam znana. Problemy rozpoczęły się przed godz. 8. Dotyczą przede wszystkim osób posiadających abonamenty. W ich przypadku nie działają wszystkie usługi - połączenia wychodzące, SMS-y oraz internet mobilny. Technicy pracują już nad przywróceniem pełnej sprawności sieci – dowiedzieliśmy się na infolinii Plusa.

