Awaria sieci Orange w całej Polsce

Rzecznik Finansowy walczy o zwroty prowizji od kredytów konsumenckich

Coraz więcej osób skarży się do Rzecznika Finansowego na banki, które nie chcą rozliczać się z wcześniej spłaconych kredytów konsumenckich. Do tej pory tylko cześć podmiotów zmieniło swoje procedury. Dlatego Rzecznik zdecydował się powołać grupę roboczą, której efektem ma być dostosowanie się całego rynku do wymogów polskiego prawa i orzecznictwa TSUE.