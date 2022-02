Awaria numeru 112 oraz pozostałych numerów ratunkowych

/ Bankier.pl

W całym kraju występują problemy z numerem 112 oraz pozostałymi numerami ratunkowymi - informuje portal niebezpiecznik.pl.

"W całej Polsce od godz. 12:00 występują problemy z działaniem Centrów Powiadamiania Ratunkowego. Ostatnia godzina to problemy w całym kraju. Obecnie wszystkie Centra nie działają prawidłowo. Mamy nawet informacje, ze w pewnym momencie w całej Polsce zalogowanych było tylko kilku operatorów. W niektórych ośrodkach operatorzy w ogóle nie mogą zalogować się do systemu, wynika to z informacji, jakie operatorzy z całego kraju przekazują między sobą. Osoby dzwoniące informują, że próbują się dodzwonić od nawet 1,5 godziny" - wynika z informacji zamieszczonych na portalu.

🚨 UWAGA! Awaria 112 w całej Polsce!



Opis sytuacji:https://t.co/aJakmTXYzo



Od 12:00 występują poważne problemy przy kontakcie z nr. alarmowym 112. Dlatego wyszukaj numery do lokalnego



🚑 pogotowia

👮 komisariatu

🚒 straży



i dzwoń tam, jeśli potrzebujesz interwencji! pic.twitter.com/bjHgQxOMJ4 — Niebezpiecznik (@niebezpiecznik) February 19, 2022

Czas dodzwonienia się na 112 wynosi przynajmniej kilka minut, a w niektórych ośrodkach operatorzy 112 nie mogą zalogować się do systemu. Zalecane jest przygotowanie bezpośrednich numerów do najbliższego komisariatu policji, jednostki straży pożarnej oraz dyspozytorni pogotowia ratunkowego. W sytuacji kryzysowej, gdy pomoc będzie konieczna, w przypadku długiego oczekiwania na 112, najlepiej zadzwonić bezpośrednio do lokalnych służb ratunkowych.

Ogromna liczba zgłoszeń w związku z silnym wiatrem

Jak poinformował brygadier Karol Kierzkowski, rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, w sobotę od północy do godziny 15 strażacy otrzymali 17 639 zgłoszeń w związku z silnym wiatrem. Najwięcej w woj. mazowieckim - 3204, wielkopolskim - 2228, zachodniopomorskim - 2298 i kujawsko-pomorskim - 2227.

Najbardziej prawdopodobną przyczyną awarii wydaje się być przeciążenie linii w związku z szalejącymi dzisiaj nad Polską wichurami.

