Europejskie płatności były sparaliżowane, opóźnienia w przelewach

Paneuropejski system rozliczeń TARGET2 sparaliżowała 23 października poważna awaria. Nie zadziałała nie tylko podstawowa infrastruktura obsługi rozrachunku, ale także system zapasowy. Spowodowało to opóźnienia także w natychmiastowych przelewach europejskich.

Przez 8 godzin w piątek, 23 października 2020 r., „kręgosłup płatniczy” europejskiego systemu finansowego był sparaliżowany. Jak poinformował Europejski Bank Centralny, od godziny 14:40 czasu środkowoeuropejskiego (CET) wszystkie usługi rozrachunku w TARGET2 były niedostępne. W efekcie nie były przetwarzane instrukcje płatnicze przychodzące i wychodzące z T2S (TARGET2-Securities, system odpowiedzialny za rozrachunek transakcji papierami wartościowymi) oraz TIPS (system europejskich płatności natychmiastowych). Nie działał także moduł ICM, który można w uproszczeniu nazwać „bankowością internetową” dla uczestników TARGET2.

System zapasowy, który miał przejąć obowiązki w razie awarii podstawowej infrastruktury, również nie mógł zostać uruchomiony. Dopiero po przejęciu funkcji przez inny region (centra przetwarzania danych są zdublowane) system zaczął funkcjonować normalnie. Nastąpiło to ok. 22:30 w piątek. Przetwarzanie piątkowych transakcji zakończyło się kolejnego dnia o 3 nad ranem.

Z oświadczenia EBC opublikowanego przez serwis finanz-szene.de dowiadujemy się, że „Przez cały czas trwania incydentu uczestnicy TARGET2, aktorzy T2S i właściwe organy byli regularnie informowani o stanie systemu za pośrednictwem strony internetowej EBC. Rozpoczęto dokładną analizę pierwotnej przyczyny incydentu, aby uniknąć powtórzeń w przyszłości. Można już wykluczyć incydent związany z cyberbezpieczeństwem (w oryginale - a cyber-related incident can already be excluded). Eurosystem wkrótce przekaże uczestnikom rynku więcej szczegółów na temat zdarzenia.”

