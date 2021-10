Awaria Facebooka, Instagrama, WhatsAppa i Messengera w wielu krajach na świecie

W poniedziałek nastąpiła poważna awaria Facebooka, Instagrama, WhatsAppa i Messengera, którą odczuć mogły prawdopodobnie miliony użytkowników tych serwisów na całym świecie - podaje AFP, powołując się na specjalistyczny portal Down Detector.

Portal zaobserwował awarię między innymi w gęsto zaludnionych miastach jak Waszyngton i Paryż.

Zarząd Facebooka poinformował wkrótce potem na Twitterze, że został poinformowany, iż niektórzy użytkownicy serwisów społecznościowych, produktów i aplikacji firmy mają trudności z dostępem do nich.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.