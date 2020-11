Awaria Banku Pekao w całej Polsce

Program Antykryzysowy: Dla kogo jest zasiłek opiekuńczy?

Kto może skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego? W jakiej sytuacji jest on wypłacany? Ile wynosi? Jakie dokumenty należy złożyć i gdzie się zgłosić? Co zmieniło się w kwestii zasiłków opiekuńczych od momentu wybuchu pandemii? Jakie świadczenia przysługują rodzicom dzieci niepełnosprawnych? Czy rodzice starszych dzieci powyżej 8. roku życia również mają prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego? O tym rozmawiamy w najnowszym Programie Antykryzysowym.