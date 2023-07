Awaria rachunku maklerskiego w znanym banku. System nie działa

Oszuści podszywają się pod PKO Bank Polski. Nakłaniają do aktualizacji aplikacji IKO Oszuści ponownie podszywają się pod PKO Bank Polski. Przestępcy wysyłają fałszywe SMS-y do klientów, w których nakłaniają do aktualizacji aplikacji mobilnej IKO. Podanie danych do logowania w nowej wersji aplikacji może skutkować utratą wszystkich oszczędności zgromadzonych na koncie.