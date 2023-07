Awantura wokół limitów dla lekarzy. MZ: Doniesienia o wycofaniu się to nadinterpretacja

Konsultanci w ochronie zdrowia zarobią więcej. To pierwsza podwyżka od 13 lat Drugi kwartał 2023 r. to planowany termin przyjęcia projektu nowelizacji rozporządzenia podwyższającego wynagrodzenia konsultantów krajowych i wojewódzkich przez rząd. Wysokości wynagrodzenia konsultantów nie aktualizowano od 13 lat. "Projekt zostanie w najbliższym czasie skierowany do uzgodnień" - poinformował PAP resort zdrowia.