Wiceprezydent Warszawy odpowiedzialny za ochronę zdrowia zwolniony po awanturze o wakacyjny wyjazd

We wtorek portal TVN Warszawa, powołując się na ustalenia dziennikarzy "Faktów" TVN poinformował, że wiceprezydent Warszawy odpowiedzialny za ochronę zdrowia wyjechał za granicę w czasie, gdy Warszawa walczy z pandemią koronawirusa. Wieczorem prezydent Warszawy poinformował, że zdecydował o dymisji Pawła Rabieja.

Trzaskowski: Podjąłem decyzję o dymisji wiceprezydenta Warszawy Pawła Rabieja

Podjąłem decyzję o dymisji wiceprezydenta Pawła Rabieja - poinformował we wtorek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Dodał, że decyzja jest związana z tym, że wiceprezydent odpowiedzialny za obszar zdrowia w ratuszu w trudnej sytuacji epidemicznej udał się na urlop bez jego zgody.

"W związku z tym, że wiceprezydent Paweł Rabiej odpowiedzialny za obszar zdrowia w Urzędzie m.st. Warszawy, w trudnej dla wszystkich sytuacji epidemicznej udał się na urlop bez mojej wiedzy i zgody, podjąłem decyzję o jego dymisji" - poinformował we wtorek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Trzaskowski dodał, że obszar zdrowia, za który dotychczas odpowiadał wiceprezydent Paweł Rabiej - zgodnie z jego decyzją - przejęła wiceprezydent Renata Kaznowska.

Obowiązki Rabieja przejęli wiceprezydenci

Wszystkie obowiązki wiceprezydenta Pawła Rabieja przejęli pozostali wiceprezydenci - poinformowała we wtorek PAP rzeczniczka stołecznego ratusza Karolina Gałecka, odnosząc się do jego wyjazdu za granicę. Jak zaznaczyła do biura kadr nie wpłynął wniosek Rabieja o urlop.

Rzeczniczka stołecznego ratusza Karolina Gałecka potwierdziła w rozmowie z PAP, że prezydent Rafał Trzaskowski nie miał wiedzy o urlopie wiceprezydenta Pawła Rabieja. Jak dodała, do biura kadr nie wpłynął również jego wniosek o urlop. Zapytana o ewentualne konsekwencje wyjazdu zaznaczyła, że Rafał Trzaskowski decyzje co do dalszych konsekwencji podejmie po rozmowie ze swoim zastępcą. Gałecka dodała, że wszystkie obowiązki Pawła Rabieja przejęli pozostali wiceprezydenci.

Portal TVN Warszawa poinformował we wtorek, że podczas próby kontaktu z wiceprezydentem Rabiejem jego numer telefonu najpierw był zajęty, a następnie w słuchawce słychać było zagraniczną automatyczną sekretarkę - w językach greckim i angielskim. Później dziennikarze otrzymali od niego SMS-a, w którym Rabiej wyjaśniał, że zgodnie z zaleceniem lekarzy po przejściu koronawirusa i późniejszych komplikacjach dostał zalecenie urlopu zdrowotnego, który właśnie odbywa. "Uczestniczę zdalnie we wszystkich kluczowych spotkaniach dotyczących sytuacji zdrowotnej" - napisał Rabiej.

Dziennikarze TVN podali również treść kolejnego SMS-a od Rabieja, w którym napisał, "że dochodzi do zdrowia +w warunkach wskazanych przez lekarza+, bo po przebytej chorobie +organizm jest bardzo osłabiony i podatny na kolejne ciężkie zakażenia+". "Chcę jak najszybciej wrócić do zdrowia bez ryzyka komplikacji po chorobie, rekonwalescencja w warunkach wskazanych przez lekarzy jest kluczowa" - napisał cytowany przez TVN Warszawa wiceprezydent.

Portal zacytował również anonimowego posła PO, według którego postępowanie Rabieja i wyjazd w trakcie walki z pandemią, są podobne do zachowania Ryszarda Petru, który podczas protestów parlamentarzystów opozycji wyjechał na Maderę.

TVN Warszawa podał również, że pilnego spotkania i wyjaśnień od Rabieja zażądał szef Nowoczesnej Adam Szłapka. To z ramienia tej partii Rabiej został wiceprezydentem stolicy.

Sam Rabiej odnosząc się do publikacji na Twitterze przeprosił i poinformował, że wraca do Warszawy. "Przepraszam za zaistniałą sytuację, nie miałem świadomości że mój wniosek o wolne dni na rehabilitację po przejściu Covid-19 nie został w ub. tyg. zatwierdzony. To był mój błąd w systemie wniosków. W związku z tym będę jutro w @warszawa w pracy" - napisał Rabiej.

Rabiej przeprasza za swój wyjazd: nie miałem świadomości, że mój wniosek nie został zatwierdzony

Nie miałem świadomości że mój wniosek o wolne dni na rehabilitację po przejściu Covid-19 nie został zatwierdzony - zaznaczył wiceprezydent odpowiedzialny w stolicy za służbę zdrowia Paweł Rabiej.

"Przepraszam za zaistniałą sytuację, nie miałem świadomości że mój wniosek o wolne dni na rehabilitację po przejściu Covid-19 nie został w ub. tyg. zatwierdzony. To był mój błąd w systemie wniosków. W związku z tym będę jutro w @warszawa w pracy" - napisał na Twitterze odnosząc się do publikacji wiceprezydent Paweł Rabiej.

Lider Nowoczesnej w Warszawie: oczekujemy pilnego spotkania i wyjaśnień

Oczekujemy pilnego spotkania i wyjaśnień ze strony wiceprezydenta Warszawy Pawła Rabieja - powiedział we wtorek PAP lider stołecznych struktur Nowoczesnej Sławomir Potapowicz. To z rekomendacji tej partii Rabiej zasiada w zarządzie miasta st. Warszawy.

"Oczekujemy, zgodnie z tym, co przekazał pan przewodniczący Adam Szłapka, pilnego spotkania i wyjaśnienia ze strony pana Pawła Rabieja. Po tym, jak się spotkamy i uzyskamy wyjaśnienia, będziemy też komentować stosowne wnioski" - powiedział lider stołecznych struktur Nowoczesnej i wiceprzewodniczący Rady Warszawy Sławomir Potapowicz.

Pytany o ewentualne konsekwencje dla swego partyjnego kolegi, odparł: "chcielibyśmy najpierw spotkać się z panem Rabiejem i wysłuchać tego, co ma do powiedzenia w zaistniałej sytuacji".

Potapowicz wyraził nadzieję, że do spotkania dojdzie już w środę.

