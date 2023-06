"Avatar 3", "Gwiezdne Wojny" i "Avengersi" z opóźnieniem. Disney musi na nich najpierw zarobić?

Fani disneyowskiej franczyzy będą musieli poczekać na kolejne części "Avatara", "Gwiezdnych Wojen" i "Avengersów". Koncern ogłosił, że musi zrobić "kilka przetasowań w kalendarzy premier", w praktyce polegających na ich opóźnieniu.



Disney wzbrania się przed podaniem oficjalnych powodów odwlekania premier. Być może ma to związek z trwającym strajkiem hollywoodzkich scenarzystów. Producent "Awatara 3" Jon Landau napisał na Twitterze, że ekipa potrzebuje więcej czasu, aby "osiągnąć poziom jakości, do którego dążymy jako filmowcy i którego oczekują od nas widzowie. Zespół ciężko pracuje i nie może się doczekać powrotu na Pandorę w grudniu 2025 roku".

