Avada kedavra Netflixie. Czyli HBO wraca z Harrym Potterem

Czarodziej w okularach z charakterystyczną blizną na czole przykrytą niesforną grzywką stał się symbolem. Ten, którego imienia nie trzeba nawet wymawiać, by było wiadomo, o kogo chodzi powróci do telewizji dzięki Warner Bros., grupy do której należy HBO. Finalizowane są właśnie rozmowy z twórczynią Harry'ego Pottera J.K. Rowling.

fot. Ian West/ Andrew Matthews/ @steppingthroughfilm / CATERS NE / / PA Images/ Caters News

HBO, oprócz tego, że jest domem Starków i Targaryenów, śmiercionośnych grzybozombiaków czy słynnego bieszczadzkiego pogranicznika Rebrowa, teraz przytuli jeszcze Harry'ego Pottera. Właśnie rozmowy między Warner Bros. a J.K. Rowling weszły na "ostatnią prostą" jak donosi Bloomberg. Dotyczą one stworzenia serialu, w którym jedna książka odpowiadałaby jednemu sezonowi, co przy prostej matematyce daje 7 sezonów. To pozwoli twórcom zagłębić się w świat czarodziejów i mugoli, gdyż filmy kinowe miały znaczne ograniczenie czasowe, niepozwalające przenieść co najmniej 500 stron książek na ekran.

Z tego, co do tej pory wiadomo, twórczyni serii o czarodzieju i jego świecie ma być zaangażowana w tworzenie serialu, ale na pewno nie będzie piastowała funkcji ani showrunnerki, ani producentki podaje Deadline. Zapewne otrzyma podobną rolę do George'a R.R. Martina, który pełnił funkcję doradcy i dobrego ducha produkcji osadzonych w Westeros.

Fanów poprzednich ekranizacji musi rozczarować wiadomość, że na ekranie nie zobaczymy raczej Daniela Radcliffe'a, Emmy Watson czy Ruperta Grinta, a więc tych, którzy jako pierwsi powołali do życia czarodziejów i ich arcywrogów. Z drugiej jednak strony oznacza to zupełnie nową obsadę (oby casting poszedł lepiej niż we "Władcy Pierścieni: Pierścienie Władzy").

Powrót do tego uniwersum w ogóle nie powinien dziwić. W końcu w latach 2001 -2011 osiem filmów zarobiło ponad 7,7 mld dolarów. To spowodowało, że Warner Bros. sięgnął po spin-offy w postaci "Fantastycznych Zwierząt", która jest osadzona kilkanaście lat wcześniej niż słynny zamach Voldemorta na rodziców Harry'ego i jego samego. Oba filmy miały budżety w wysokości 380 mln (180 mln i 200 mln), a zarobiły ponad 1 mld dolarów (814 mln i 405 mln).

Dyrektor generalny Warner Bros. David Zaslav niemal w każdym wywiadzie podkreślał dużą rolę, jakie jego zdaniem powinny odgrywać franczyzy, a umówmy się Hogwart i jego opowieści są idealną maszynką do zarabiania pieniędzy. Czy serie o czarodzieju będą tym zapowiadanym kamieniem milowym w nowej strategii platform streamingowych? Zobaczymy. Z przecieków wiadomo, że Warner Bros. chce zaskoczyć widzów, ogłaszając nowe treści i programy telewizyjne, oparte na postaciach, które są już znane. Warner ma w czym wybierać: od Władcy Pierścieni (wcześniej ogłoszono już powrót do Śródziemia) po ligę superbohaterów tj. Batman, Superman i Wonder Woman.

Nie są to jedyne powroty do sprawdzonych historii. Disney+ chce ratować wyniki, dorabiając "Krainę lodu 3" i "Toy story 5". Powróci też "Znachor", ale tym razem na Netflixie, a nie Telewizji Polskiej.

Marka Harry Potter szacowana jest na ponad 1 mld dolarów.

