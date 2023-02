Autozapisu do PPK nie można uniknąć. Firmy zgłoszą każdego pracownika

Pracownicy, którzy nie chcą brać udziału w Pracowniczych Planach Kapitałowych, muszą ponownie złożyć wniosek o rezygnacji z uczestnictwa w programie. Osoby zatrudnione mogą zrobić to od 1 marca, ponieważ dotychczas złożone deklaracje są ważne do końca lutego. Po tej dacie, jeżeli pracownik nie złożył rezygnacji, pracodawca będzie pobierać 2 proc. z wynagrodzenia. Kwota powiększona o 1,5 proc. trafi na indywidualne konto pracownika.

fot. Michal Dyjuk / / FORUM

Z końcem lutego 2023 r. wszystkie złożone do tej pory deklaracje rezygnacji z uczestnictwa w Pracowniczym Planie Kapitałowym (PPK) tracą ważność. Po czterech latach od startu programu oszczędzania na emeryturę w ramach PPK będzie przeprowadzony autozapis.

Autozapis do PPK dotyczy wszystkich pracowników w wieku pomiędzy 18 a 55 r.ż., którzy zrezygnowali z udziału w programie. Samoczynny zapis obejmuje osoby zatrudnione, które płacą obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Z oszczędzania w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych mogą skorzystać także pracownicy powyżej 55 lat. W tym celu muszą samodzielnie złożyć wniosek u pracodawcy.

Reklama

Pracodawca 1 marca 2023 r. ma ustawowy obowiązek zapisać wszystkie osoby zatrudnione do PPK. Pracownicy, którzy nie chcą uczestniczyć w PPK muszą ponownie złożyć wniosek o rezygnacji z programu. Takie pismo powinno zawierać m.in. imię, nazwisko oraz numer PESEL osoby zatrudnionej.

Udział w PPK

W Pracowniczych Planach Kapitałowych środki pieniężne pobierane są bezpośrednio z wynagrodzenia pracownika i przekazywane na indywidualny rachunek pracownika w PPK. Ich wysokość ustalana jest procentowo i wynosi co najmniej 2 proc. wynagrodzenia miesięcznie. Pracownik może zdecydować się na podwyższenie kwoty do kolejnych 2 proc. pensji. Suma powiększana jest o wpłatę od pracodawcy (min. 1,5 proc.). Dodatkowo na konto przelany zostaje również powitalny dodatek od państwa, który wynosi 250 zł, a po każdym roku uczestnictwa jest on równy 240 zł.

Oszczędzanie na emeryturę w PPK

Zapisać się do PPK, czy nie zapisywać - można spytać, parafrazując klasyka. Problem nie jest wprawdzie natury egzystencjonalnej, jednak decyzja o uczestnictwie w PPK może wpłynąć na wysokość przyszłej emerytury. W związku z tym warto przeanalizować wszystkie "za" i "przeciw". Zalety i wady programu prześwietlił Krzysztof Kolany, więcej na ten temat można przeczytać w artykule pt. "Co PPK będą oznaczać dla pracownika i dla rynku?".

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to dobrowolny, prywatny system oszczędzania długoterminowego na emeryturę. Skorzystać z niego mogą wszyscy pracownicy. Program realizowany jest przy współpracy z pracodawcami oraz państwem od 2019 r. W ramach PPK, część wynagrodzenia pracownika (min. 2 proc. pensji) jest automatycznie pobierana i przeznaczana na indywidualne konto inwestycyjne, co pozwala na gromadzenie oszczędności na przyszłą emeryturę. Celem programu jest zachęcanie pracowników do gromadzenia dodatkowego kapitału na przyszłą emeryturę.