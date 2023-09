Autostrada A1 jest bezpłatna. Dołącza do krótkich odcinków A2 i A4

UE inwestuje w polskie drogi. Jest kolejne dofinansowanie na budowę ekspresówki Infrastruktura drogowa to "układ krwionośny" gospodarki, dlatego też warto w nią inwestować. Komisja Europejska zgodziła się, by w ramach Funduszy Europejskich udzielić 629 mln złotych dofinansowania do budowy odcinka Widoma-Kraków drogi ekspresowej S7.