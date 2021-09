Finansiści i sprzedawcy. To ich w pracy zastąpią maszyny

fot. HBRH / / Shutterstock

Co trzeci Polak obawia się automatyzacji swojej pracy – jak wynika z raportu opublikowanego przez portal Pracuj.pl. Największą niepewność odczuwają ludzie młodzi, spośród których co drugi ankietowany wskazał, że w przyszłości może to stać się jego problemem. Jednocześnie 63 proc. badanych stwierdziło, że jest gotowe do przebranżowienia się.

Jak wynika z badań Decoding Global Talent, przeprowadzonych przez The Network i Boston Consulting Group przy udziale z serwisem pracuj.pl, 30 proc. Polaków obawia się, że w przyszłości ich praca zostanie w pełni zautomatyzowana. Jest to wynik niższy niż średnia światowa, która wyniosła 41 proc. Najczęściej z tą niepewnością borykają się mieszkańcy Azji. Najrzadziej natomiast obywatele Europy Zachodniej.

Ze szczegółowych wyników widać, że wśród najmłodszych badanych, mających mniej niż 20 lat, automatyzacja pracy wydaję się być w przyszłości sporym wyzwaniem. Zauważyła to co druga ankietowana osoba (50 proc.). Dla osób starszych ten problem wydaję się być już mniejszy. W grupie wiekowej 21-30 za odpowiedziała co trzecia osoba (33 proc.). Taki sam wynik padł wśród osób w wieku 41-50 oraz powyżej 61. W grupie 31-40 padł najniższy wynik, mianowicie co czwarta osoba (26 proc.) uważa, że jej zawód mógłby ulec zmianie. Z niewiele większym entuzjazmem podchodzą osoby z grupy wiekowej 51-60 (28 proc.).

W obliczu wybuchu pandemii możliwa automatyzacja niektórych zawodów zwiększyła się. Najczęstszą grupą zawodową, która uważa, że zmiana stylu pracy jest nieuchronna, są finansiści (42 proc.). To samo zdanie podzielają specjaliści do spraw obsługi klienta (39 proc.), pracownicy produkcji (37 proc.), sprzedawcy (33 proc.) oraz menadżerowie (32 proc.).

Kto jest gotów się przebranżowić?

W wyniku zmian spowodowanych przez postęp technologiczny konieczna może być zmiana zawodu. W Polsce za przebranżowieniem opowiedziało się 63 proc. ankietowanych. To niewiele niższy współczynnik do średniej światowej wynoszącej 68 proc. Zapał Polaków umiejscowił ich na 9 miejscu w Europie, m.in.: za Francuzami, Portugalczykami czy Hiszpanami, ale przed Stanami Zjednoczonymi, Niemcami czy Wielką Brytanią.

Jeżeli chodzi o gotowość do przekwalifikowania się wśród danych grup wiekowych, to największą wykazały się osoby pomiędzy 41-50 i 51-60 rokiem życia (po 68 proc.), natomiast najmniejszą ankietowani powyżej 61 roku życia (44 proc.). Pomysł zmiany zawodu nie cieszy się też popularnością w grupie wiekowej poniżej 20 roku życia (53 proc.). Dla osób nieco starszych to nie jest aż taki problem. W przedziale wiekowym 21-30 za odpowiedziało 61 proc., a w grupie 31-40 już 62 proc.

Patrząc na poszczególne grupy zawodowe, to najchętniej pracę zmieniliby specjaliści do spraw obsługi klienta (84 proc.) oraz pracownicy sektora usług (83 proc.). Tuż za nimi znaleźli się pracownicy administracyjni (73 proc.).

Edukacja kluczem do rozwiązania problemu?

Aż 60 proc. badanych Polaków zadeklarowało, że rocznie przeznacza nawet kilka tygodni na naukę zawodową. Najwięcej czasu na dodatkowe kształcenie przeznaczają osoby w wieku 21-30 (71 proc.) oraz poniżej 20 roku życia (65 proc.). Wpływ na wynik mogą być realia rynku pracy – te osoby są w trakcie zdobywania zawodu oraz ugruntowywania swojej pozycji.

Patrząc po zawodach, to najczęściej ciągle się uczą prawnicy oraz menadżerowie (71 proc.) oraz pracownicy branży IT i technologicznej (67 proc.). Są to specjalizacje, które wymagają ciągłego śledzenia trendów i zmian w branży.