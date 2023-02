Automatyczne przedłużenie lokaty? To zwykle dobry interes, ale tylko dla banku

Zakładając lokatę w banku, prześwietlamy jej warunki od A do Z. Mimo że automatyczne odnowienie depozytu brzmi dobrze, to nie zawsze jest to dobry interes dla samego klienta. Okazuje się, że niektóre banki oferują po przedłużeniu stawki nawet kilkukrotnie niższe.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy rynek lokat terminowych uległ dużej zmianie. Wysoka inflacja, rosnące stopy procentowe i wzrosty stawek na lokatach, które przynajmniej częściowo pozwalają zniwelować negatywny wpływ inflacji na wartość zgromadzonych oszczędności. W styczniu ubiegłego roku można było liczyć co najwyżej na 4 proc. w skali roku i to tylko na jednej lokacie na rynku. W grudniu jeden z banków zaproponował 10 proc. w skali roku a całe grono instytucji zachęcało do skorzystania z ofert na 8 proc. w skali roku.

Tak zakończył się ubiegły rok. Licytowanie się banków na najlepszą ofertę nieco przystopowało i część z nich zaczęła już powoli „schodzić” ze swoich najlepszych propozycji. Mimo to niektórzy zostali przy rekordowych stawkach.

Wysoka stawka dla zdeterminowanych

Wysokiemu oprocentowaniu towarzyszy zwykle kilka warunków dodatkowych. Bez ich spełnienia można pożegnać się z promocyjną stawką. Posiadanie konta, wpłata nowych środków czy wykonywanie określonych transakcji – to tylko część z nich. Niektóre banki rezerwują swoje perełki tylko dla nowych klientów. Z takiej oferty można skorzystać tylko raz.

Zająć się „odhaczeniem” wszystkich wymogów stawianych przez bank trzeba od razu i dlatego też nie w sposób to zaniedbać. Tego samego nie można jednak powiedzieć o ograniczeniu, o którym łatwo zapomnieć. Mowa o stawce procentowej, jaką niektóre banki proponują po odnowieniu lokaty na kolejny okres. W niektórych przypadkach jest to oprocentowanie nawet niższe niż na lokacie standardowej.

Ile banków, tyle rozwiązań

Nie wszystkie depozyty są lokatami odnawialnymi. Banki podchodzą do tej kwestii na trzy sposoby:

traktują lokatę jako nieodnawialną,

tratują lokatę jako automatycznie odnawialną,

pozostawiają wybór dotyczący prolongowania lokaty klientowi.

Promocyjne oferty na wysoką stawkę wpadają często do tego pierwszego koszyka. W tej sytuacji klient zwykle podaje numer konta, na jaki ma zostać przelany kapitał z lokaty wraz z narosłymi odsetkami. Zdarza się również, że środki są przelewane na rachunek techniczny.

Automatycznie odnawialne są zwykle depozyty bez dodatkowych warunków czy standardowe oferty dla posiadaczy kont osobistych. W tym gronie nie brakuje również ofert z promocyjną, atrakcyjną stawką procentową. W tej sytuacji oprocentowanie po odnowieniu będzie zdecydowanie niższe od początkowego. Klient może zwykle zmienić charakter lokaty w bankowość internetowej lub przez infolinię.

Informacji o tym, czy lokata jest odnawialna, czy nie należy szukać przede wszystkim w umowie depozytu. Nie jest to jedyne źródło informacji. Zanim zdecydujemy się na dany depozyt, warto sprawdzić w tym celu tabelę oprocentowania, regulamin otwierania lokat w danym banku oraz oczywiście stronę internetową.

Przechodząc do konkretów. Jak bardzo potrafią różnić się stawki „oryginalnej” lokaty i odnowionego depozytu? Bardzo. Wybrałam nieco ponad 20 zestawów z najwyższymi rozbieżnościami według stanu na 4 lutego br. Rekordzista obniża oprocentowanie po prolongacie o 7,85 pp.

Nowa lokata? Stawka niższa nawet o ponad 7 pp.

Oprocentowanie wybranych lokat w standardowej ofercie i po odnowieniu – luty 2023 r. Bank Lokata [okres] Warunki dodatkowe Oproc. [p.a.] Oproc. po odnowieniu – stan na 4 lutego 2023 r. [p.a.] Różnica w stawce VeloBank Lokata na Nowe Środki 2 miesiące wpłata nowych środków i wyrażenie zgód marketingowych 8,00% 0,15% 7,85 pp. VeloBank Lokata Mobilna na Start 2 miesiące dla nowych klientów, którzy uruchomili bankowość internetową; wyrażenie zgód marketingowych 8,00% 0,15% 7,85 pp. mBank Lokata w promocji 3 miesiące dla posiadaczy mKonta Intensive, którzy wpłacą nowe środki 8,00% 0,50% 7,50 pp. Nest Bank Nest Lokata Witaj 6 miesięcy dla nowych klientów, którzy założą konto, będą zapewniali wpływ wynagrodzenia na ROR w kwocie min. 2000 zł oraz wykonają co najmniej 3 transakcje (przelew lub płatności kartą lub płatność Blik) każdego miesiąca; wymagane wyrażenie zgód marketingowych 8,00% 0,50% 7,50 pp. Nest Bank Nest Lokata Lojalna 18 miesięcy dla posiadaczy konta, którzy będą zapewniać wpływy na konto w wysokości min. 2000 zł/m-c i będą wykonywać min. 3 transakcje ze wskazanych przez bank; wymagane wyrażenie zgód marketingowycgh 7,50% 0,50% 7,00 pp. mBank Lokata w promocji 6 miesięcy dla posiadaczy mKonta Intensive, którzy wpłacą nowe środki 7,20% 0,50% 6,70 pp. Alior Bank Lokata Mobilna 100 dni dla posiadaczy konta, którzy po raz pierwszy aktywują bankowość mobilną; wyrażenie zgód marketingowych 7,00% 1,00% 6,00 pp. Alior Bank Lokata na Nowe Środki 6 miesięcy wpłata nowych środków 7,00% 1,00% 6,00 pp. Credit Agricole Lokata Mobilna 180 dni dla nowych klientów, którzy otworzą konto 10,00% 4,00% 6,00 pp. PKO Bank Polski Lokata na Dzień dobry 3 miesiące dla nowych klientów, którzy otworzą konto 8,00% 2,00% 6,00 pp. PBS w Poznaniu ekstraLOKATA 3 miesiące dla nowych klientów, którzy założą rachunek depozytowy 8,00% 3,00% 5,00 pp. PKO Bank Polski Lokata na nowe środki 3 miesiące dla posiadaczy konta, którzy wpłacą nowe środki 7,00% 2,00% 5,00 pp. Citi Handlowy Twoja Lokata 3 miesiące dla posiadaczy konta 8,00% 3,50% 4,50 pp. PBS w Poznaniu superLOKATA 3 miesiące dla posiadaczy rachunku depozytowego, którzy wpłacą nowe środki 7,50% 3,00% 4,50 pp. BOŚ Bank EKOlokata Zimowa 12 miesięcy dla posiadaczy konta 7,57% 3,50% 4,07 pp. Bank Nowy NOWYdepozyt 3M Gwarantowany 3 miesiące dla nowych klientów, którzy założą rachunek depozytowy 8,00% 4,00% 4,00 pp. neoBank energoLOKATA 3M Gwarantowana 3 miesiące dla nowych klientów, którzy założą konto osobiste lub portfel depozytowy 7,30% 3,70% 3,70 pp. BOŚ Bank EKOlokata Zimowa 6 miesięcy dla posiadaczy konta 7,27% 3,75% 3,52 pp. BNP Paribas Bank Polska Lokata GOmobile 5 miesięcy dla posiadaczy konta 5,00% 1,50% 3,50 pp. Bank Nowy NOWYdepozyt 1M Wysoki Procent 1 miesiąc dla nowych klientów, którzy założą rachunek depozytowy 8,40% 5,20% 3,20 pp. neoBank energoLOKATA 6M 6 miesięcy dla nowych klientów, którzy założą konto osobiste lub portfel depozytowy 7,90% 4,70% 3,20 pp. Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie stron internetowych i tabel oprocentowania banków, stan na 04.02.2023 r.

W aż trzech bankach stawka na nowym depozycie jest obniżana o ponad 7 pp. W tej kategorii przoduje VeloBank, który na Lokacie na Nowe Środki na 2 i 3 miesiące proponuje 8 proc. w skali roku. Jeśli klient życzy sobie, aby lokata była odnawialna, to na nowym depozycie zobaczy zdecydowanie niższe oprocentowanie. Bank stosuje w tym przypadku specjalną stawkę, którą można znaleźć w osobnej części tabeli oprocentowania. Obecnie wynosi ona… 0,15 proc. w skali roku. Jest to oprocentowanie nie tylko niższe od wspomnianej lokaty z dodatkowymi warunkami, ale również od Lokaty Tradycyjnej. Druga z nich to standardowy produkt z oferty banku bez tzw. haczyków. Aktualne oprocentowanie na tym depozycie dla najkrótszego terminu (3 miesiące) to 1 proc. w skali roku.

Niewiele lepsze warunki dla lokat odnowionych proponuje mBank na lokatach promocyjnych na nowe środki. Posiadacze kont osobistych mogą skorzystać ze specjalnych ofert na różne terminy. Aktualnie najlepsze oprocentowanie figuruje przy depozycie na 3 miesiące. 8 proc. rocznie to oferta dla korzystających z mKonta Intensive. Pozostałe rachunki dają możliwość otwarcia lokaty na 7,80 proc. rocznie. Regulamin promocji zawiera nie tylko informacje na temat oprocentowania, kwoty maksymalnej czy warunków otwarcia lokaty. Można w nim również znaleźć zapis na temat charakteru lokaty – jest ona odnawialna, a nowa stawka będzie w takiej wysokości, jaka towarzyszy na dzień odnowienia lokacie standardowej. Aktualnie jest to 0,50 proc. w skali roku, zatem różnica sięga do 7,50 pp.

Nest Bank stosuje taką samą politykę przedłużania lokat jak VeloBank, proponując na odnowionych depozytach jeszcze niższą stawkę niż na lokacie standardowej. Informację na temat obowiązujących procentów można znaleźć w tabeli oprocentowania. Bank przygotował specjalną kolumnę z oprocentowaniem dla oszczędności, które po pierwotnym terminie nie trafiły na konto, lecz na kolejny depozyt. Przykładowo na najwyżej oprocentowanej lokacie (Nest Lokata Witaj na 6 miesięcy) można otrzymać 8 proc. w skali roku. Jest to oferta do jednorazowego wykorzystania, więc nic dziwnego, że odnowiony depozyt nie zostanie objęty taką samą stawką. Przedłużenie następuje na zasadach odnowionej Nest Lokaty. 6-miesięczny depozyt tego typu ma obecnie stawkę w wysokości 0,50 proc. rocznie. Zdecydowanie lepszym wyborem byłaby wpłata oszczędności na standardową Nest Lokatę (nie mówiąc o innych propozycjach banku z dodatkowymi warunkami) objętą obecnie oprocentowaniem w wysokości 3,50 proc. w skali roku.

Wśród banków w czołówce tabeli znajdują się jeszcze takie marki jak Alior Bank, Bank Nowy, BNP Paribas Bank Polska, BOŚ Bank, Citi Handlowy, Credit Agricole, neoBank, PBS w Poznaniu czy PKO Bank Polski. Nie znaczy to, że pozostałe banki nie mają w ofercie wysoko oprocentowanych depozytów. Część z nich na starcie podkreśla, że oferty są nieodnawialne, część proponuje przyzwoite oprocentowanie dla drugiej, prolongowanej lokaty.

Lokaty standardowe zawodzą mniej

W pierwszej grupie znalazły się m.in. takie marki jak Bank Pekao, BFF Banking Group czy Bank Millennium. W drugiej banki, które oferują atrakcyjne stawki na depozytach standardowych, które nie mają warunków dodatkowych lub wymagają jedynie posiadania konta osobistego lub innego rachunku. Należą do nich Bank Pocztowy (Lokata Zysk w Porządku na 5 proc. w skali roku), BOŚ Bank (EKOlokata na 24 miesiące oprocentowana na 7,20 proc. rocznie), Inbank (Lokata standardowa z oprocentowaniem do 7,50 proc. w skali roku) czy Toyota Bank (Lokata Plus ze stawką do 8,20 proc. rocznie na 12-miesięcznym depozycie). W przypadku Inbanku oprocentowanie na lokacie po odnowieniu nawet rośnie o 0,10 proc. Oczywiście pod uwagę brana jest stawka, która obowiązuje na dzień odnowienia depozytu.

Lokata odnawialna – czy warto?

Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że możliwość automatycznego odnowienia lokaty to udogodnienie nie dla klientów, a dla banków. Klient, który zorientuje się o przedłużeniu lokaty o kolejny okres już po fakcie, może zrezygnować z wypłaty, myśląc o utraconych w ten sposób odsetkach. Nic bardziej mylnego. O ile nie minęło dużo czasu zdecydowanie lepszym interesem może być w takiej sytuacji przerwanie depozytu i wpłata środków na dużo lepszą ofertę – nawet w tym samym banku. Wyjątkiem mogą być wyżej oprocentowane lokaty standardowe, które odnawiają się na takich samych warunkach.