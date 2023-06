Autogaz najtańszy od marca 2022. Ceny ON ciążą ku 6 zł/l

Mijający tydzień przyniósł delikatne obniżki średnich cen paliw w Polsce. Autogaz był najtańszy od wybuchu wojny na Ukrainie, a średnie ceny oleju napędowego ponownie zbliżyły się do 6 zł/l. Wciąż droga była za to benzyna.

fot. kasarp studio / / Shutterstock

W połowie czerwca średnia cena detaliczna oleju napędowego wyniosła 6,09 zł/l i była o 4 grosze na litrze niższa niż tydzień wcześniej – wynika z danych BM Reflex. Przeciętna cena benzyny Pb95 obniżyła się o jeden grosz na litrze, do 6,50 zł/l. Autogaz tankowano średnio po 2,90 zł/l, a więc o 2 gr/l taniej niż przed tygodniem i najtaniej od początku marca 2022 roku.

Choć w ujęciu historycznym ceny paliw w Polsce wciąż pozostają bardzo wysokie, to równocześnie są znacznie niższe, niż były rok temu, gdy rynki paliwowe przeżywały szok po groźbie odcięcia dostaw z Rosji. Obecnie benzyna Pb95 jest o 1,46 zł/l (czyli o 18,3%) tańsza niż w połowie czerwca 2022. Przez poprzednie 12 miesięcy olej napędowy potaniał o 1,70 zł/l, czyli o 21,8%. Zaś średnia cena LPG spadła o 67 gr/l, a więc o 18,8%.

Taniej raczej nie będzie

Globalnie wchodzimy w sezon urlopowych wyjazdów na półkuli północnej, charakteryzujący się podwyższonym zapotrzebowaniem na benzynę. To zjawisko stoi za sezonowym wzorcem cen paliw także w Polsce. W przeszłości to zwykle w miesiącach letnich (czerwiec/lipiec) obserwowaliśmy najwyższe w danym roku ceny przy dystrybutorach.

Trzeba przy tym pamiętać, że ceny na polskich stacjach zależą przede wszystkim od notowań paliw na rynkach światowych oraz od wysokości krajowych podatków. Niestety, w ostatnim czasie znów dało się odnotować wzrost kursu kontraktów na benzynę oraz olej napędowy. Póki co zwyżki te amortyzuje nam osłabienie dolara, który w relacji do złotego jest najtańszy od dnia rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Dzięki temu ceny hurtowe w polskich rafineriach od kilku tygodni pozostają dość stabilne. 16 czerwca PKN Orlen oferował benzynę Eurosuper95 po cenie 5 123 zł/m3, a więc ok. 6,30 zł po doliczeniu VAT-u (akcyza i inne parapodatki są już wliczone w cenę hurtową netto). Taka cena hurtowa powinna zapewnić utrzymanie stawek detalicznych na poziomach zbliżonych do obecnych.

Podobnie jest w przypadku oleju napędowego, który w piątkowym cenniku płockiej rafinerii figuruje po cenie 4 944 zł/m3 netto, a więc ok. 6,08 zł/l po doliczeniu VAT-u. W tym przypadku stawki hurtowe grożą podwyżkami cen na stacjach.

Paliwo mogłoby kosztować mniej niż 6 zł/l

1 stycznia przywrócono w Polsce „stare” stawki VAT (co oznaczało ich podniesienie z 8% do 23%) oraz akcyzy na paliwa. Jednakże ze względu na „specyficzną” politykę cenową PKN Orlen (który w grudniu utrzymywał sztucznie zawyżone ceny, aby nie podnosić ich gwałtownie od 1 stycznia) przy dystrybutorach nie dało się zauważyć bezpośredniego efektu wyższych podatków.

W dłuższym terminie ceny detaliczne paliw dostosowały się do 23-procentowego VAT-u i finalnie płacimy za tankowanie więcej, niż gdyby nadal obowiązywała stawka 8%. Teoretycznie przy 8-procentowym Vacie litr benzyny mógłby teraz kosztować ok. 5,80 zł, a oleju napędowego ok. 5,50 zł.