Auto z salonu. Jakie elementy wyposażenia znacznie wydłużą czas oczekiwania na samochód?

Niska podaż to główny problem trawiący rynek nowych aut w ostatnich latach. Problem powoli znika. Średni czas oczekiwania na zamówione auto skrócił się w poprzednim kwartale o dwa miesiące. Niestety rosną ceny.

fot. Fahroni / / Shutterstock

Goście:





1'15" Mariusz Sękalski – o tajemnicy Toyoty

9'22" Patrycja Markowska – o perspektywie dilera

16'37" Katarzyna Siwek – o czasie oczekiwania na auto

30'17" Radosław Kitala – o decyzjach i flotach

Eksperci są spokojni. Liczba rejestracji nowych samochodów w tym roku nie spadnie. To rezultat utrzymującego się popytu (głównie wśród klientów instytucjonalnych), a także napchanych do granic możliwości banków zamówień i konieczności ich rozładowania. Minione dwa lata przyzwyczaiły nas, że na nowe, zamówione według indywidualnej konfiguracji auta czeka się, w zależności od modelu, nawet ponad rok. W sierpniu 2022 r. sytuacja zaczęła się poprawiać. W ostatnim kwartale średni czas oczekiwania skrócił się z 10 do ośmiu miesięcy. Nie brakuje też modeli dostępnych od ręki.



O ocenę aktualnej sytuacji poprosiłem Mariusza Sękalskiego, menedżera marketingu produktu samochodów osobowych w Toyota Central Europe. Odpowiada na pytanie, co spowodowało, że choć większość firm ma kłopoty z wyprodukowaniem zamówionych aut, Toyota bije rekordy sprzedaży. Zdradza też, od czego zależy czas oczekiwania i na jakie modele toyoty poczekamy najdłużej.



Kolejny gość to diler samochodowy. Patrycja Markowska jest właścicielką salonu Edmark Auto, dilera aut Dodge, Jeep i RAM. Mówi o popycie, cenach i oczywiście o dostępności samochodów. Wyjaśnia także, jakie elementy wyposażenia znacznie wydłużą czas oczekiwania na auto i odpowiada na pytanie, czy warto kupić je teraz – by uciec przed niechybnymi podwyżkami, czy może poczekać, aż spadną stopy procentowe.



Na podobnie postawione pytanie odpowiada również Katarzyna Siwek, szef komunikacji platformy Carsmile. Mówi też o – niewyraźnym na razie – powrocie do polityki rabatowej, średnim czasie oczekiwania na auta i o placach dilerskich, które już nie świecą pustkami.



O rabaty podpytuję także Radosława Kitalę, eksperta firmy Arval w dziedzinie elektormobilności, z tym, że o te dotyczące zakupów flotowych. Ekspert mówi o zmianach, które niska podaż aut wywołała w mniejszych i większych (nie koniecznie tyko elektrycznych) flotach oraz o tym, kiedy (i czy) rynek nowych aut wróci do kondycji, w jakiej był przed wybuchem pandemii. Serdecznie zapraszam.



