Auta skonfiskowane pijanym kierowcom trafią do Ukrainy

Na Łotwie weszły w życie poprawki do ustawy, umożliwiające konfiskowanie samochodów kierowcom, w których krwi stwierdzono ponad 1,5 promila alkoholu. Pojazdy mogą być za darmo przekazywane walczącej z Rosją Ukrainie.

Może się to stać już za kilka tygodni - przypuszcza łotewska państwowa służba zarządzająca zajętymi pojazdami.

35 proc. aut

Po skonfiskowaniu pojazdu trafia on na parking Państwowej Agencji Zaopatrzenia. "Nie wszystkie samochody, które tu są, były skonfiskowane za jazdę po wpływem alkoholu. Takich samochodów jest około 30-35 procent" - powiedziała Laija Dovguszko z tej Agencji, cytowana w środę przez portal LSM.

Na jeden z parkingów ze skonfiskowanymi samochodami przybył Reinis Pozniaks, założyciel projektu Twitter-konwój, w ramach którego wysłał już na Ukrainę ponad 1000 aut.

"Jestem w gruncie rzeczy bardzo zdziwiony, bo wydawało mi się, że te samochody będą jakieś kiepskie. Ale nie, wygląda na to, że większość z nich jest w dobrym stanie i są całkowicie normalne" - ocenił Pozniaks.

Aktywista zaznacza, że na Ukrainie przydadzą się wszelkie samochody, zarówno małe jak i terenówki.

"Transport w ogóle stanowi tam problem. I podczas gdy na front nadają się przede wszystkim terenówki, to dla lekarzy, dla wojskowych do przemieszczania się między lokacjami, do zaopatrzenia nadają się faktycznie wszystkie samochody. Oczywiście nie wszystkie trafiają na front, ale do zagwarantowania bezpieczeństwa i pomocy medycznej nadaje się prawie każdy samochód, który jeździ" - wyjaśnia Pozniaks.

Ukraińskie władze mają otrzymać spis samochodów, które mogą zostać im przekazane przez Łotwę.

Została tylko biurokracja

"Jak widzę, kilka samochodów jest w tak dobrym stanie, że mogą jechać nawet dzisiaj. Ale ile czasu zajmie biurokracja... Jeśli wszystko będzie tak, jak było mówione, to nie powinno to zająć dłużej niż dwa tygodnie" - kontynuuje Pozniaks.

Skonfiskowane na Łotwie pojazdy są w dyspozycji Służby Dochodów Państwowych jako własność państwa. Służba nie wie, kiedy samochody zostaną przekazane ukraińskiej stronie.

Zmieniono przepisy

"Obecnie wniesiono poprawki do ustawy +O wsparciu ludności Ukrainy+. W ustawie jest teraz zapis o tym, że należące do państwa samochody można bezpłatnie przekazać albo ofiarować na rzecz wsparcia ukraińskiego społeczeństwa. W każdym konkretnym przypadku decyzję podejmuje rząd" - wyjaśniła Inara Solosteja ze Służby Dochodów Państwowych. Trwają pracę nad poprawkami dotyczącymi tego, co i w jaki sposób należy zrobić, by przekazać Ukrainie te pojazdy - dodała.

Służba wyraża nadzieję, że poprawki będą przyjęte w najbliższym czasie, a pierwsze samochody będą mogły zostać przekazane stronie ukraińskiej w ciągu kilku tygodni.

Jak przypomina portal LSM, decyzję o tym, że skonfiskowane samochody mogą być przekazywane Ukrainie, 16 lutego przegłosował Sejm Łotwy.

Z Rygi Natalia Dziurdzińska (PAP)

