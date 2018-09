Auta poleasingowe jadą po rekord sprzedaży

Branża leasingowa rośnie z roku na rok. Głównie za sprawą przedsiębiorców, którzy sięgają po leasing samochodów. Równie dobrze ma się sprzedaż aut poleasingowych. Tu też chętnych nie brakuje.

Aula poleasingowe kojarzą się z niską ceną, ale również wysokim przebiegiem i kiepskim stanem technicznym. Czy taki osąd jest jednak słuszny? Coraz częściej kontrakty leasingowe podpisywane są na krótki okres, co oznacza, że na rynek wtórny trafiają samochody 2-3 letnie, serwisowane, niejednokrotnie na gwarancji. Firmy leasingowe nie mają problemów z ich zbyciem, mało tego - mówią o rosnącym zainteresowaniu nabywców tego typu pojazdami. Cały cykl sprzedaży poleasingowego auta trwa maksymalnie 3 miesiące.

Poziom sprzedaży aut poleasingowych rośnie

Firmy leasingowe, pytane o poziom sprzedaży aut poleasingowych, jednogłośnie mówią, że nie obserwują tendencji spadkowych co do ilości zawieranych transakcji. W tym obszarze odnotowują systematyczny wzrost popytu. Rozwój sektora aut poleasingowych jest ściśle związany z wynikami samej branży leasingowej. – W pierwszej połowie 2018 r., według danych ZPL, branża leasingowa sfinansowała inwestycje polskich przedsiębiorców na kwotę prawie 39 mld zł, osiągając niemal 20-proc. wzrost rok do roku. Branża rozwija się w tempie dwucyfrowym, a analizy ekonomistów wskazują, iż trend ten utrzyma się do końca 2018 i w 2019 r. To oznacza, że rynek sprzętu poleasingowego także będzie się rozwijał – informuje Jacek Olejnik, dyrektor Departamentu Sprzedaży Poleasingowej, Idea Getin Leasing.

Jacek Olejnik dodaje, że rozwój rynku aut poleasingowych to również efekt naturalnie rosnącej liczby windykowanych przedmiotów, wynikającej proporcjonalnie z większej bazy umów w portfelach spółek leasingowych. – Mamy do czynienia ze wzrostem rzędu 20-25 proc. rocznie. Więcej pojazdów poleasingowych to także efekt popularyzacji najmu, który w swojej formule zakłada zwrot użytkowanego pojazdu do firmy. Klient nie wykupuje przedmiotu, a spółka leasingowa znajduje nabywcę przedmiotu posiadającego pewną historię. Wśród wspomnianych nabywców są przede wszystkim mikro i małe przedsiębiorstwa, które są szczególnie zainteresowane autami używanymi.

Warto również podkreślić fakt, iż umowy leasingu czy wynajmu długoterminowego są zawierane na krótszy okres niż miało to miejsce jeszcze kilka lat temu. W związku, z czym na rynek wtórny trafiają nowsze pojazdy, z mniejszymi przebiegami i w lepszym stanie technicznym. To jeden z powodów, dla którego nabywcy coraz chętniej sięgają po samochód z leasingu, choć nie jedyny. Można również wskazać długie oczekiwanie u dealerów na zakup pojazdu nowego ze względu na wydłuży cykl produkcyjny, zmiany norm emisji spalin lub zmiany homologacji czy też przepisy ograniczające dostępność pojazdów nowych.

– Od kilku lat obserwujemy zwiększone zainteresowanie naszą ofertą samochodów poleasingowych. Na pewno wyróżniającym się rokiem pod względem wartości sprzedaży był 2015 r. Spowodowane było to przede wszystkim mniejszym nasyceniem rynku pojazdów używanych. W ciągu ostatnich trzech lat rynek sprzedaży samochodów poleasingowych bardzo urósł: pojawili się nowi oferenci, a co za tym idzie – konkurencja na poziomie cenowym. W ujęciu ilościowym z roku na rok odnotowujemy wzrost liczby sprzedanych aut i wszystko wskazuje na to, że pod tym względem 2018 będzie rokiem rekordowym – podkreśla Elżbieta Żychowicz, kierownik Działu Sprzedaży Samochodów Używanych w Carefleet, firmy należącej do Grupy Europejskiego Funduszu Leasingowego.

O dobrym roku może również mówić Idea Getin Leasing. Posiada bowiem najwyższe obroty z dotychczas odnotowanych. Sprzedaż aut poleasingowych przekracza liczbę 500 sztuk miesięcznie. Natomiast cykl sprzedaży pojazdu wynosi od 1 do 3 miesięcy, co pozwala utrzymać stabilną rotację przedmiotów. Wzrostową tendencję zauważa również ING Lease. – ING Lease rozwija się bardzo dynamicznie i systematycznie zwiększa swój udział w rynku finansowania pojazdów. Przekłada się to na ilość pojazdów poleasingowych, które są kierowane przez ING Lease do sprzedaży – ich liczba rośnie z roku na rok – informuje Ewa Szerszeń, zastępca rzecznika prasowego.

Nie wszędzie jednak jest tak kolorowo - w Banku Pekao, mimo że wszystkie oferowane pojazdy znajdują nabywców, zauważalne jest wydłużenie czasu od umieszczenia oferty do sprzedaży. Natomiast SGB Leasing wskazuje, że sprzedaży aut pozostawionych przez klientów lub windykowanych jest stabilna.

Kto sięga po samochody poleasingowe?

Oferta aut poleasingowych kierowana jest zarówno do przedsiębiorców jak i osób prywatnych. Jednak praktyka pokazuje, że najliczniejszą grupą nabywców pozostają firmy z sektora MŚP. – W PKO Leasing zawieramy trakcje z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą oraz z osobami fizycznymi. Współpraca z konsumentami nie jest częstą praktyką rynkową i jesteśmy w mniejszości wśród podmiotów profesjonalnie sprzedających pojazdy. (…) W całej grupie klientów konsumenci indywidualni stanowią ok 20-15 proc. wszystkich transakcji, pozostałe 80 proc. to przedsiębiorcy – wskazuje Grzegorz Palmi, dyrektor departamentu reamketingu PKO Leasing.

Taką tendencję potwierdza również Elżbieta Żychowicz z Carefleet. Stwierdza, że samochody po zakończonych kontraktach leasingu i wynajmu długoterminowego, cieszą się zainteresowaniem zarówno wśród klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Jednak głównymi nabywcami są przede wszystkim mikro- i małe przedsiębiorstwa. Z badania zrealizowanego w trzecim kwartale br. na zlecenie Carefleet wynika, że niemal 55 proc. firm z sektora MŚP kupuje samochody używane, w tym 22,3 proc. nabywa je w centrach sprzedaży pojazdów poleasingowych/pokontraktowych.

Najczęściej w pojazdy tego typu zaopatrują się mikroprzedsiębiorstwa oraz małe firmy zatrudniające od 10 do 49 pracowników. Rzadziej pojazdy poleasingowe kupują średnie firmy, w których mamy do czynienia z zupełnie inną polityką zakupu aut i innymi formami ich finansowania. Raczej nie spotykamy się z zakupem pojazdów poleasingowych przez duże przedsiębiorstwa. Ważną grupę odbiorców stanowią klienci indywidualni, dla których samochody poleasingowe, ze względu na wiarygodny przebieg, pełną historię serwisową czy też naprawy lakiernicze wykonywane w sprawdzonych serwisach, zgodnie z technologią przewidzianą przez producentów, stanowią atrakcyjną alternatywę np. dla aut używanych sprowadzanych z zagranicy, które jeszcze kilka lat temu cieszyły się bardzo dużą popularnością.

Jak wziąć samochód w leasing, kto może, dlaczego warto [Poradnik] Leasing staje się coraz popularniejszą formą finansowania. Wybierają go zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Jakie ma zalety i wady? Odpowiadamy na najczęstsze pytania internautów o leasing samochodu. Czytaj dalej...

Również w Idea Getin Leasing 95 proc. odbiorców to podmioty gospodarcze zajmujące się handlem pojazdami, maszynami. Okazuje się jednak, że nabycie auta poleasingowego przez osobę fizyczną nie zawsze jest możliwe. W SGB Leasing tego typu samochody kierowane są wyłącznie do podmiotów gospodarczych. Podobnie jak w Banku Pekao, gdzie sprzedaż prowadzona jest dla podmiotów prowadzących szeroko rozumianą działalność gospodarczą w Polsce i Unii Europejskiej. W przypadku aut osobowych kupujący dokonują zakupów na własny użytek oraz jako towar handlowy do dalszej odsprzedaży (komisy, firmy zajmujące się obrotem aut używanych).

Na sprzedaży trzeba zarobić

Przyjęło się twierdzić, że auta poleasingowe można nabyć po atrakcyjnych cenach. Poniekąd jest to prawda, ale tylko wówczas, kiedy samochód nie znalazł nabywcy w przyjętym cyku sprzedaży. Wówczas jego cena zostaje obniżona. Przeważnie jednak samochód jest oferowany po cenie odzwierciedlającej jego wartość rynkową. – Ceny i stan techniczny ustalane są na podstawie wycen niezależnych rzeczoznawców. Kwoty oczekiwane oscylują w granicach wartości rynkowych – potwierdza Jacek Olejnik.

Na koszt samochodu rzutują: model, marki, wieku, przebieg, stan techniczny, historia serwisowa czy aktualna sytuacja rynkowa. Nie bez znaczenia ma również wewnętrzna polityka cenowa realizowana przez firmę leasingową. Należy podkreślić, że sprzedaż aut poleasingowych jest jedną z istotnych gałęzi działalności firm leasingowych. Dlatego nie jest traktowana w kategorii wyzbycia się używanego samochodu, ale jako dodatkowe, a niekiedy kluczowe źródło przychodu dla przedsiębiorstwa.

Ceny jednak nie zniechęcają nabywców, którzy stali się bardziej wymagający. – W PKO Leasing oferta aut poleasingowych jest różnorodna, a ich ceny wywoławcze są porównywalne do cen rynkowych. Nie zawsze jednak cena jest najważniejszym parametrem decydującym o zakupie. Należy podkreślić, iż zakup pojazdu poleasingowego pochodzącego z krajowego rynku to wykluczenie wad prawnych kupionego auta, weryfikowalna historia serwisowa, udokumentowany przebieg i wiarygodny sprzedawca. Są to niezaprzeczalne korzyści dla nabywcy mającego dylemat gdzie kupić pojazd – w komisie czy placu poleasingowy. Cechy te powodują, iż kupujący jest w stanie zapłacić realną cenę rynkową i cieszyć się z posiadania sprawdzonego pojazdu – wyjaśnia Grzegorz Palmi z PKO Leasing.

Gdzie po auto poleasingowe?

Aut poleasingowych można szukać przede wszystkim na portalach aukcyjnych firm leasingowych bądź firm współpracujących. W bazie znajdują się wszystkie oferowane pojazdy wraz z opisem technicznym, zdjęciami czy ekspertyzą rzeczoznawcy zewnętrznego. – Zainteresowany klient poprzez system online może odnaleźć odpowiedni model pojazdu, dokonać rejestracji i otrzymać status oferenta, co pozwala na dokonanie zakupu. Dzięki platformie klient ma możliwość zakupu wybranego pojazdu w wariantach finansowych jak i również za gotówkę – mówi Grzegorz Palmi. Przed zakupem można również obejrzeć samochód. W tym celu należy udać się na place poleasingowe danej firmy. Jednak w większości przypadków zakupu można dokonać wyłącznie przez portal aukcyjny.

Natomiast firma Carefleet posiada trzy stacjonarne centra sprzedaży samochodów poleasingowych – w Magnicach koło Wrocławia, Piasecznie i Ożarowie Mazowieckim. Klienci mogą również dotrzeć do ofert dwoma kanałami internetowymi – w tym system aukcyjny, drugi to sprzedaż detaliczna za pośrednictwem portali specjalizujących się w prezentacji ogłoszeń pojazdów używanych. Idea Getin Leasing natomiast prezentuje auta poleasingowe na portalu aukcyjnym, a dodatkowo współpracuje z serwisem otomoto.pl oraz stronami branżowymi, na których zamieszczane są ogłoszenia sprzedaży przedmiotów poleasingowych. Bank Pekao sprzedaż prowadzi za pomocą internetowej publicznej platformy aukcyjnej Car-Port.pl.

Samochody poleasingowe zyskują coraz szersze grono zwolenników. Klienci doceniają możliwość nabycia auta z wiarygodnego źródła, serwisowanego oraz zużytego w sposób normatywny do wieku i przebiegu. Po tego typu produkt sięgają przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy poszukują tańszego rozwiązania czy tacy, którzy nie zdecydowali się na leasing nowego samochodu. Osoby fizyczne w dalszym ciągu stanowią niewielki procent wśród nabywców. Głownie dlatego, że nie są główną grupą docelową, po którą sięgają firmy leasingowe, ale na taki stan rzeczy wpływa także ich obawa przed zakupem auta poleasingowego, a dokładniej co do stanu technicznego czy stopniem wyeksploatowania. Nie przekonuje ich przejrzystość dokumentów czy regularne serwisowanie i naprawy, ponieważ utarło się twierdzić, że o auta służbowe nikt nie dba tak, jak o własne.

Katarzyna Rostkowska