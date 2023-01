Auta elektryczne włączone do tzw. kilometrówki? Resort pracuje nad przepisami

Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad ustawowym rozwiązaniem, które pozwoliłoby na skorzystanie z tzw. kilometrówki posiadaczom samochodów elektrycznych i hybrydowych - poinformował w środę wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Tzw. kilometrówka to zwrot kosztów używania pojazdów do celów służbowych, które nie są własnością pracodawcy.

"Pracujemy (...) nad zmianą ustawową, tak aby zawrzeć w możliwości rozliczania pojazdu prywatnego takie pojazdy, które są napędzane w sposób niekonwencjonalny, czyli nie silnikiem spalinowym, tylko silnikami elektrycznymi i hybrydowymi" - powiedział Weber.

Podczas środowego posiedzenia sejmowej podkomisji do spraw transportu drogowego, drogownictwa, bezpieczeństwa ruchu drogowego i poczty, wiceminister Weber przekazał, że resort planuje wkrótce rozpocząć konsultacje międzyresortowe i społeczne tego projektu.

17 stycznia tego roku weszła w życie nowelizacja rozporządzenia, która podniosła stawki za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych. Zgodnie z nowymi przepisami koszty używania pojazdów do celów służbowych pokrywa pracodawca według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, które nie mogą być wyższe dla samochodu osobowego pojemności skokowej silnika do 900 cm3 niż 0,89 zł, dla samochodu o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 1,15 zł, dla motocykla – 0,69 zł, a dla motoroweru – 0,42 zł.

Do czasu wejścia w życie nowego rozporządzenia, stawki za przejechanie 1 km wynosiły: 0,5214 zł dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm sześc., 0,8358 dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm sześc., 0,2302 zł dla motocykla, oraz 0,1382 zł dla motoroweru. (PAP)

autor: Łukasz Pawłowski

