Austria wprowadza nowe restrykcje mające hamować pandemię

Resort zdrowia Tanzanii nie planuje przyjęcia szczepionek przeciwko Covid-19

Ministerstwo zdrowia Tanzanii oświadczyło, że nie planuje przyjęcia szczepionek przeciw Covid-19. Kilka dni temu prezydent tego kraju John Magufuli wyraził wątpliwość co do skuteczności szczepionek, nie przedstawiając jednak żadnych dowodów - podała we wtorek agencja AP.