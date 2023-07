Austria walczy z piratami drogowymi. Konfiskata lub przepadek auta dla kierowców przekraczających prędkość

Albo otwierasz drzwi auta w konkretny sposób, albo grozi ci mandat. Belgia chce chronić rowerzystów na drogach Flamandzcy socjaldemokraci (Vooruit) złożyli w izbie niższej belgijskiego parlamentu projekt ustawy o wprowadzeniu obowiązku tzw. holenderskiego sposobu otwierania drzwi samochodu. Ma to doprowadzić do zmniejszenia liczby wypadków z udziałem rowerzystów, którzy trafiają do szpitali w wyniku nagłego otwarcia drzwi auta.