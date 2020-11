Austria: strzelanina w centrum Wiednia. "Nie wyklucza się ataku terrorystycznego"

fot. bluebay / Shutterstock

Jedna osoba zginęła w strzelaninie w poniedziałek wieczorem w centrum Wiednia, a kilkanaście osób jest rannych - poinformowały media, powołując się na źródła MSW.

Wymianę ognia potwierdziła policja na Twitterze, apelując do ludzi, aby unikali centrum miasta.

Do strzelaniny miało dojść na ulicy, gdzie jest główna w Wiedniu synagoga - podały niektóre media. Z kolei inne twierdzą, że do strzelaniny doszło na pobliskim placu Schwedenplatz.

W strzelaninie jeden z policjantów został ciężko ranny; postrzelono go z długiej broni - podała rzecznika MSW. Na razie nie wiadomo, czy celem ataku była pobliska synagoga - dodała.

Według przedstawiciela wspólnoty żydowskiej synagoga i przylegające do niej biura były zamknięte w czasie, gdy doszło do strzelaniny.

W związku ze strzelaniną w centrum Wiednia została aresztowana jedna osoba - podała agencja APA. Z kolei policja podała, że MSW Austrii nie wyklucza wersji ataku terrorystycznego. (PAP)

jo/ kar/

Dzień dobry,

1. W metadanych źródło przez cały czas towarzyszyło tekstowi, vide zał. Co sie w treści zadziało, to wyjaśnię. Uzupełnione wg standardu.

2. Z "za każdym razem" mocno poniosło. Lista artów z powołaniami jest długa, polecam google.

W związku ze strzelaniną w centrum Wiednia została aresztowana jedna osoba - podała agencja APA. Z kolei policja podała, że MSW Austrii nie wyklucza wersji ataku terrorystycznego.



W strzelaninie niedaleko Schwedenplatz jeden z policjantów został ciężko ranny; postrzelono go z długiej broni - podała rzecznika MSW.



Na razie nie wiadomo, czy celem ataku była pobliska synagoga - dodała.



Według przedstawiciela wspólnoty żydowskiej synagoga i przylegające do niej biura były zamknięte w czasie, gdy doszło do strzelaniny