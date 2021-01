Austria przedłuża trzeci lockdown do 8 lutego

fot. LEONHARD FOEGER / FORUM/Reuters

Rząd Austrii poinformował w niedzielę, że obowiązujący od 26 grudnia trzeci ogólnokrajowy lockdown zostanie przedłużony do 8 lutego. Restrykcje miały obowiązywać do 24 stycznia, a do 18 stycznia zamknięte miały pozostać szkoły, restauracje, bary i hotele.

Sektor turystyczny i gastronomiczny pozostaną zamknięte, otwarte będą jedynie sklepy sprzedające artykuły pierwszej potrzeby. Zakazane pozostaje wychodzenie z domu bez uzasadnionej potrzeby - poinformowano podczas konferencji prasowej.

Na przedłużenie lockdownu nalegał kanclerz Austrii Sebastian Kurz, który uznał, że ograniczy to ryzyko rozprzestrzeniania się brytyjskiego wariantu wirusa - podaje APA.

"Mamy wciąż przed sobą dwa lub trzy trudne miesiące" - powiedział Kurz; dodał, że zniesienie restrykcji w planowanym terminie byłoby "beztroską, lub wręcz zaniedbaniem".

Kwarantanna będzie obowiązywać uczniów, którzy nie wrócą do szkół do końca pierwszego semestru, a potem nauka w szkołach będzie prowadzona w systemie zmianowym.

Władze Austrii złagodziły restrykcje i zakończyły okres drugiej kwarantanny 2 grudnia. Ponownie otwarto wówczas szkoły i sklepy oraz rozluźniono zasady dotyczące wychodzenia z domu, ale po wzroście liczby nowych zakażeń wprowadzono trzeci lockdown.

W liczącej 8,9 mln mieszkańców Austrii wykryto od początku pandemii blisko 390 tys. zakażeń, na Covid-19 zmarło prawie 7 tys. chorych. (PAP)

