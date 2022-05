Austria odrzuca embargo na rosyjski gaz i wyklucza przystąpienie do NATO

fot. LEONHARD FOEGER / / Reuters

Minister spraw zagranicznych Alexander Schallenberg podtrzymał stanowisko Austrii co do odrzucenia embarga na rosyjski gaz, co potwierdził podczas sobotniej konferencji Global Europe w Salzburgu. Wykluczył też przystąpienie kraju do NATO - informuje agencja APA.

Jak wyjaśniał, przyjęcie embarga wymagałoby więcej czasu i przygotowań. „Wolałbym, abyśmy znajdowali się w innej sytuacji, lecz jesteśmy uzależnieni od rosyjskiego gazu” – dodał szef MSZ.

Podkreślił, że Rosja zawsze pozostanie europejskim sąsiadem, ale „Rosja to nie Władimir Putin”. „Zniknęło zaufanie do Putina” – stwierdził Schallenberg.

Minister stanowczo wykluczył przystąpienie Austrii do NATO, a nawet dyskusję w tej kwestii. Jak zaznaczył, „Austria jest krajem neutralnym militarnie, ale nigdy nie była neutralna politycznie”. Mimo to budżet wojskowy zostanie zwiększony, a „europejska architektura bezpieczeństwa zintegrowana”, bo atak Rosji na Ukrainę jest czymś nieuzasadnionym – zaznaczył szef austriackiego MSZ. (PAP)

