Austria: od 26 grudnia trzecia kwarantanna z zakazem wychodzenia z domu

Rząd Austrii poinformował w piątek o wprowadzeniu od 26 grudnia trzeciej ogólnokrajowej kwarantanny. Zakazane będzie m.in. wychodzenie z domu bez uzasadnionej potrzeby. Restrykcje potrwają do 24 stycznia, a zwolnione z nich będą osoby z negatywnym wynikiem testu na koronawirusa.

Do 18 stycznia zamknięte będą szkoły, restauracje, bary i hotele, a także sklepy niesprzedające najbardziej potrzebnych towarów. Obowiązująca już między godz. 20 a godz. 6 godzina policyjna zostanie rozszerzona na całą dobę, aż do 24 stycznia. W praktyce oznacza to ogólny zakaz wychodzenia z domu bez uzasadnionej potrzeby.

Po 18 stycznia z ograniczeń w swobodnym przemieszczaniu się zwolnione będą osoby, które uzyskają negatywny wynik testu antygenowego na obecność koronawirusa podczas planowanej na 15-17 stycznia masowej akcji badania mieszkańców Austrii. Posiadanie negatywnego wyniku testu ma być też warunkiem niezbędnym do normalnego uczestnictwa w życiu społecznym, bez niego po zakończeniu kwarantanny w przestrzeni publicznej obowiązkowe będzie noszenie maski ochronnej typu FFP2.

"To jedyny sposób na poradzenie sobie z pandemią; by ponownie otworzyć turystykę, kulturę i gastronomię, ale tym samym zapobiec kolejnemu wzrostowi zachorowań" - przekonywał kanclerz Austrii Sebastian Kurz na konferencji prasowej. Osoby mające częsty kontakt z wieloma ludźmi, np. nauczyciele, sklepikarze, pracownicy komunikacji miejskiej czy fryzjerzy, mają być od 18 stycznia co tydzień badane na obecność koronawirusa.

Już wcześniej władze Austrii informowały o otworzeniu 24 grudnia wyciągów narciarskich. O ich otwarciu, bądź ewentualnym dalszym zamknięciu będą decydowały władze regionalne i lokalne. Na wyciągach obowiązkowe będzie noszenie masek FFP2. Już wcześniej wprowadzono obowiązek 10-dniowej kwarantanny dla osób przybywających z krajów, w których dwutygodniowa liczba infekcji przekracza 100 w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców. W tej grupie znajduje się większość państw europejskich, w tym Polska. W praktyce ze stoków w Austrii będą mogli więc korzystać tylko mieszkańcy tego państwa.

Według zestawienia agencji Reutera, w ciągu ostatniego tygodnia w Austrii diagnozowano średnio 2,4 tys. nowych zakażeń koronawirusem dziennie, a na Covid-19 umierało codziennie 120 osób. W szczytowym momencie epidemii na początku listopada diagnozowano średnio 9 tys. nowych infekcji dziennie.

Władze Austrii złagodziły wprowadzone wcześniej restrykcje i zakończyły okres drugiej kwarantanny 2 grudnia. Ponownie otwarto wówczas szkoły i sklepy oraz rozluźniono zasady dotyczące wychodzenia z domu. (PAP)

