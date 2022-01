Australia wyda 700 milionów dolarów na ochronę Wielkiej Rafy Koralowej

GIOŚ: od 22 lutego br. przywóz do Polski oraz tranzyt odpadów będzie polegać SENT

Od 22 lutego br. przywóz do Polski oraz tranzyt przez teren Polski wszystkich rodzajów odpadów będzie podlegać rejestracji w systemie SENT - informuje Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Oznacza to m.in., że trzeba będzie zgłosić taki przewóz, a także go aktualizować.