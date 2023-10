Najdroższa whisky świata ponownie trafi na aukcję. Cena wywoławcza to ponad 6 mln zł

Najdroższa whisky świata – Macallan Adami 1926 – ponownie trafi na aukcję – informuje brytyjski dziennik „The Guardian”. Cena wywoławcza to, bagatela, 1,2 mln funtów, czyli ponad 6 mln zł. Do pobicia jest czteroletni rekord wynoszący 1,5 mln funtów.

fot. Razoomanet / / Shutterstock

Aukcja odbędzie się 18 listopada w Londynie w słynnym domu aukcyjnym Sotheby’s. Choć pierwotnie – według „Guardiana” – oczekiwano, że butelka whisky zostanie sprzedana za ok. 750 tys. funtów, to cena wywoławcza została ustalona znacznie wyżej – na 1,2 mln funtów (ok. 6,1 mln zł).

Koszt szklaneczki „scotcha”? Nawet ćwierć miliona złotych

Właściciele domu aukcyjnego mają nadzieję, że licząca już 97 lat butelka pobije dotychczasowy rekord zanotowany w 2019 r. Wówczas, również Macallan Adami 1926, wylicytowany został za 1,5 mln funtów (ok. 7,66 mln zł wg kursu z 20.10.2023). Podczas aukcji przed czterema laty szkocka whisky pobiła rekord swojej bliźniaczki (1,2 mln funtów).

Oznacza to, że, biorąc jedynie pod uwagę cenę wywoławczą, za szklaneczkę whisky (zwyczajowo 30 ml) trzeba by zapłacić 48 tys. funtów, czyli według obecnego kursu ok. 245 tys. zł.

Dla porównania, jeden ze standardowych produktów destylarni Macallan – 12-letnią whisky starzoną w beczkach po sherry – można obecnie kupić za ok. 600 zł.

Macallan Adami 1926 – co w niej wyjątkowego?

Whisky, zgodnie z jej nazwą, powstała w destylarni Macallan w szkockim regionie Speyside w 1926 r. jako whisky jednosłodowa, czyli single malt. Następnie trafiła do beczki po sherry, w której leżakowała przez 60 lat do 1986 r., by trafić wówczas do butelek. Co istotne, trunkiem zostało napełnione jedynie 40 butelek, co już w świecie koneserów „scotcha” pozwoliło jej na miano wyjątkowej.

I choć whisky nalana do butelki nie zyskuje już dodatkowych walorów smakowych, to na astronomiczną cenę wpływ - oprócz spektakularnego wieku - mają inne czynniki. Spekuluje się, że obecnie istnieje jedynie 14 butelek whisky Macallan Adami 1926. Jedna miała zostać uszkodzona podczas trzęsienia ziemi w Japonii w 2011 r. Trudno jednak mówić o jej smaku, bowiem wypita miała zostać tylko jedna butelka.

Cenę podbija nie tylko zawartość

Na wyjątkowość wpływa jednak nie tylko zawartość, ale i etykieta. Tę konkretną – znów zgodnie z nazwą – zaprojektował włoski malarz Valerio Adami.

O wzroście wartości whisky Macallan Adami 1926 niech świadczy fakt, że w 1987 r., a więc rok po zabutelkowaniu, została wylicytowana w Nowym Jorku za 5 tys. funtów. Nawet jeśli przyjmiemy, że średnie wynagrodzenie w Wielkiej Brytanii wzrosło w tym czasie niemal czterokrotnie, to przebitka na wspomnianej butelce whisky wynosi 30 000 proc.