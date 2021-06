Zamawiasz, podjeżdżasz, odbierasz do bagażnika. Auchan testuje dostawę zakupów online

fot. materiały prasowe / / Auchan Retail Polska

Bezpłatna dostawa zakupów prosto do bagażnika samochodu – Auchan testuje nowy format sprzedaży online. Klienci mogą zamówić produkty ze sklepu internetowego, a następnie odebrać je na parkingu, gdzie pracownicy marketu zapakują artykuły do bagażnika samochodu.

– Zwracamy szczególną uwagę na to, by zapewnić komplementarność oferowanych przez nas form sprzedaży. Auchan Drive to kolejna z proponowanych przez naszą sieć ścieżek zakupowych, łączących zakupy tradycyjne z zakupami online (...) Teraz idziemy o krok dalej, dając klientom możliwość wyboru kolejnej formy dostawy zakupów – tym razem wprost do bagażnika samochodu, tak by jak najlepiej dostosować je do ich indywidualnych potrzeb – mówi Małgorzata Piekarska, dyrektor Marki, Klienta, Data, Digital, SI oraz Projektów w Auchan Retail Polska.

W ramach usługi Auchan Drive wybierać można z ponad 8 tys. artykułów dostępnych w internetowym sklepie: produkty świeże, owoce i warzywa, mięsa i wędliny, mrożonki, kosmetyki, wody i napoje, produkty spożywcze suche, artykuły dla dzieci oraz żywność dla zwierząt.

Dostawa bezpośrednio do samochodu

Początkowo nowa opcja zamawiania zakupów online i odbioru wprost do bagażnika samochodu dostępna jest w markecie Auchan w Poznaniu. Zakupy zamówione przed południem można odebrać tego samego dnia. Odbiór produktów odbywa się w specjalnym punkcie A_Drive zlokalizowanym na parkingu przed hipermarketem.

"Produkty dostarczane są bezpośrednio do samochodu w ciągu zaledwie 5 minut od momentu podjechania na parking i skontaktowaniu się z obsługą punktu przez system głosowy. Płatności za zakupy można dokonać online przy składaniu zamówienia lub kartą przy odbiorze. Sama usługa jest bezpłatna dla klientów" – czytamy w komunikacie Auchan.

Auchan – zakupowa rewolucja w pandemii

Pandemia COVID-19 przyśpieszyła zakupową rewolucję. Lockdown oraz obawy, pojawiające się w szczególności w marcu ubiegłego roku, spowodowały, że markety zaczęły wprowadzać nowe rozwiązania. Jednym z nich było wprowadzenie usługi click&collect, możliwości zamawiania gotowych zestawów z jedzeniem oraz masowe zwiększenie się liczby kas samoobsługowych w sklepach.

W ubiegłym roku Auchan wprowadził usługę click&collect. Klienci mogli zamówić produkty online i odebrać je we wskazanym sklepie. Początkowo nowy format zakupów dostępny były w sześciu sklepach w całej Polsce (Wrocławiu, Krakowie, Łodzi, Gdańsku, Katowicach i Poznaniu). Aktualnie sieć sklepów posiada 96 punktów odbioru zakupów w całym kraju.

DF