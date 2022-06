Żywność drożeje na potęgę. Te sklepy sprzedają najtaniej

fot. 1000 Words / / Shutterstock

Osiem na dziesięć podstawowych produktów spożywczych zdrożało w porównaniu do ubiegłego roku – wynika z raportu Koszyk Zakupowy. Średnia wartość dużych zakupów wyniosła 241,06 zł. Najtańszymi sklepami okazały się Auchan oraz Lidl.

Jak wynika z Badania i Raportu Koszyk Zakupowy autorstwa ASM Sales Force Agency, średnia wartość zakupów obejmujących 40 najpopularniejszych artykułów wyniosła w maju br. kwotę 241,06 zł. To o ponad 6 proc. więcej niż w maju 2021 r., kiedy to wówczas kwota taka wyniosła średnio 227,19 zł, czyli o 13 zł mniej.

Z analizy autorów badania wynika, że w relacji rok do roku zdrożało osiem z dziesięciu podstawowych produktów spożywczych. Największy skok cenowy objął produkty tłuszczowe (wzrost o 54 proc. w rdr.), używki i piwo (+21 proc.) oraz nabiał (+10 proc.).

Eksperci nie zauważyli wzrostu cen w porównaniu do kwietnia br., a nawet spośród sześciu na trzynaście badanych sklepów doszło do nieznacznych obniżek, wahających się od dwóch do czterech procent. Jeżeli spojrzeć na rachunek, jaki przyszłoby klientowi opłacić w poszczególnych sieciach, a który obejmowałby te same produkty, to najtańszymi sklepami w maju 2022 r. okazały się Auchan oraz Lidl.

fot. ASM Sales Force Agency / ASM Sales Force Agency

Wartość koszyka zakupowego we francuskiej sieci supermarketów wyniosła 214,28 zł. Jednak niskie ceny mogą nie być wystarczająco zachęcające, aby przekonać do siebie konsumentów. Warto tutaj wspomnieć, że Auchan nadal nie zdecydował się opuścić rosyjskiego rynku, pomimo licznych protestów klientów sieci.

Drugi najniższy rachunek klient zapłaciłby w Lidlu. Poniżej średniej znalazły się też takie marki jak Makro, Carrefour, Biedronka czy Kaufland. Najwyższe paragony przyszłoby zapłacić za te same produkty w sieci Selgros (273,90 zł), Polomarket (252,70 zł) oraz Dino (251,82 zł).

AB