Atrakcyjne wakacyjne dywidendy. Na co zwrócić uwagę przy wyborze spółek?

Dwucyfrowe stopy zwrotu z dywidendy są możliwe na GPW. Jednak nie postępuj pochopnie, kupując akcje tylko dla wysokiej dywidendy. Przecież na giełdzie nie ma "darmowych obiadów". Na przykładzie wakacyjnych dywidend pokażemy, na co zwracać uwagę przy inwestowaniu w spółki dywidendowe.

Rozpoczęły się wakacje, a wraz z nimi wakacyjne wydatki. Na szczęście na giełdzie są spółki, które mogą dostarczyć sporo gotówki z tytułu dywidendy. Wiele spółek chce podzielić się ze swoimi akcjonariuszami wypracowanymi zyskami właśnie w okresie między lipcem a sierpniem. Niektóre firmy są naprawdę hojne, co widać po stopie dywidendy.

Stopy dywidendy są bardzo różne. Niektóre spółki wypłacają nawet dwucyfrową stopę dywidendy, inne raczej skromnie dzielą się zyskami. Wbrew pozorom sama stopa dywidendy nie mówi nic o tym, czy warto w daną spółkę zainwestować. Obecna dywidenda jest tak naprawdę jednym z najmniej istotnych czynników, które wpływają na zyski w długim terminie. W dalszej części artykułu dowiesz się, na co zwrócić uwagę przy wyborze spółek, także tych wypłacających dywidendę.

Warto zrozumieć także zagadnienia związane z procesem wypłaty dywidendy. Pojawia się wiele terminów, które mogą wprowadzić w zakłopotanie inwestora. Dowiesz się także o tym jak KDPW może pomieszać szyki niedoświadczonym inwestorom.

Przegapione okazje na dywidendę

Na otrzymanie kilku naprawdę sowitych wakacyjnych dywidend minął już czas. Jeśli inwestor nie miał akcji spółek na dwa dni robocze przed ustaleniem prawa do dywidendy, to przegapił kilka okazji. Niektóre dywidendy były naprawdę duże.

Najbardziej medialnym przykładem jest XTB. W czwartek minął ostateczny czas na rejestrację akcji w KDPW, aby skorzystać z prawa do dywidendy. W efekcie nawet zakup akcji w poniedziałek nie pozwoli inwestorowi na otrzymanie hojnej dywidendy. Wynika to z tego, że KDPW potrzebuje 2 dni roboczych na rejestrację zmiany posiadaczy akcji. Ustalenie prawa do dywidendy jest w poniedziałek, 10 lipca. Zatem 6 lipca przypadał ostatni termin na zakup akcji, aby załapać się na dywidendę. Wyniesie ona 4,86 zł na akcję, co oznacza stopę dywidendy na poziomie 11,8% (po czwartkowym kursie).

Zestawienie TOP 10 wakacyjnych dywidend

W poniższym zestawieniu wybrałem 10 spółek, które wypłacą najwyższe dywidendy w wakacje. Kolejnym kryterium było to, że inwestor ma jeszcze szansę na otrzymanie dywidendy. Zatem z zestawienia odpadają spółki takie jak Dektra, XTB, Examobile czy Euro-Tax. Pominięto także spółki, które wypłacą dywidendę po sierpniu. Mowa w tym przypadku o Stalprofil SA (wypłata dywidendy 13 września) oraz Kęty (druga transza dywidendy wypłacona będzie dopiero 8 listopada). W przypadku spółki Indos wzięto pod uwagę tylko dywidendę, która będzie wypłacona akcjonariuszom serii B. Pełną tabelę spółek, których posiadanie akcji w lipcu i sierpniu powoduje nabycie prawa do dywidendy, zamieszczamy na końcu artykułu.

nazwa spółki cena akcji stopa dywidendy* wartość dywidendy ustalenie prawa wypłata dywidendy MOL 35,6 12,22% 4,35 21.07.2023 28.07.2023 ATCCARGO 26 11,54% 3 12.07.2023 19.07.2023 INDOS** 3,56 10,67% 0,38 24.07.2023 28.07.2023 ARCHICOM 24 8,83% 2,12 14.07.2023 28.07.2023 ORLEN 63,38 8,68% 5,5 10.08.2023 31.08.2023 GPW 39,08 6,91% 2,7 20.07.2023 07.08.2023 HORTICO 5,3 6,60% 0,35 11.07.2023 20.07.2023 ABAK 4,7 6,38% 0,3 21.07.2023 02.08.2023 KPPD 74 5,41% 4 21.07.2023 30.08.2023 FROZENWAY 57,8 5,19% 3 14.07.2023 28.07.2023 Źródło: opracowanie własne * stopa dywidendy liczona do kursu zamknięcia w czwartek 6 lipca ** seria B

Niuanse związane z wypłatą dywidendy

Dla osoby dopiero zaczynającej swoją przygodę z inwestowaniem na giełdzie proces wypłaty dywidendy może wydawać się niejasny. Z tego powodu w tej części artykułu zostaną wyjaśnione niuanse związane z wypłatą dywidendy.

Na samym początku należy rozróżnić dzień:

ustalenia prawa do dywidendy,

zarejestrowania akcji w KDPW,

odcięcia dywidendy,

wypłaty dywidendy,

Ustalenie prawa do dywidendy

Ustalenie prawa do dywidendy jest ogłoszone przez spółkę na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Ważne jest, aby pilnować tej daty. Jeśli inwestor trzymał akcje cały rok i sprzedał je kilka dni przed ustaleniem prawa do dywidendy, to środki z tytułu dywidendy nie trafią do inwestora. Warto pamiętać, że przyznanie prawa do dywidendy nie jest równoznacznie z natychmiastową wypłatą. Czasami inwestor musi czekać naprawdę długo na wypłatę dywidendy.

Pamiętaj o zasadzie T+2

Warto pamiętać, że należy posiadać akcje na dwa dni robocze przed dniem ustalenia prawa do dywidendy. Wynika to z tego, że Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych potrzebuje tyle czasu na zmianę własności akcji. Jest to słynna zasada T+2. Czyli kiedy kupimy akcje w czwartek, to dopiero w poniedziałek po zakończeniu sesji akcje zostaną zapisane jako nasza własność. Podobnie rozliczenie trwa w przypadku sprzedaży akcji. Warto pamiętać o tej zasadzie, zanim zdecydujemy się kupić akcje, aby otrzymać dywidendę.

Odcięcie dywidendy

Odcięcie dywidendy następuje na sesję tradingową przed ustaleniem prawa do dywidendy. Świetnie to widać na przykładzie XTB. W poniedziałek, 10 lipca br., następuje dzień ustalenia prawa do dywidendy. 6 lipca, czyli na dwie sesje przed 10 lipca mija czas na nabycie akcji, aby skorzystać z dywidendy (zasada T+2 z KDPW). Odcięcie dywidendy nastąpiło na sesji z 7 lipca.

Jak wygląda odcięcie dywidendy? Jeśli akcja jest warta przed odcięciem 150 zł, a wartość dywidendy wynosi 10 zł. To w momencie odcięcia dywidendy wartość akcji wynosi 140 zł. Osoba z przyznanym prawem posiada wtedy aktywa o tej samej wartości (przed podatkiem). Mowa o 140 zł w akcjach oraz 10 zł w prawie do otrzymania dywidendy. Oczywiście w dniu odcięcia dywidendy jak to na giełdzie: kurs akcji może wzrosnąć, spaść lub pozostać bez zmian. Wszystko zależy od tego jak będzie wyglądać popyt i podaż tego dnia.

Dzień wypłaty dywidendy

Dzień wypłaty dywidendy jest ustalany na inny dzień niż ustalenie prawa do dywidendy. Czasami na dywidendę trzeba czekać naprawdę długo. Świetnym przykładem jest spółka Verbicom. Zgodnie z uchwałą na WZA dzień ustalenia prawa do dywidendy wynosi 31 sierpnia 2023 roku. Z kolei dzień wypłaty dywidendy następuje po 112 dniach, czyli 21 grudnia 2023 roku. Zdarza się, że dywidenda jest wypłacana w transzach. Tak jest m.in. w przypadku Kęt, gdzie łącznie spółka chce wypłacić 62,50 zł za akcję. Jednak zapłaci je w dwóch ratach. Pierwsza o wartości 20 zł zostanie wypłacona 6 września. Pozostała część dywidendy zostanie przekazana inwestorom 8 listopada.

Na co zwracać uwagę przy inwestowaniu w spółki dywidendowe?

Sama wysoka stopa dywidendy nigdy nie powinna być jedynym kryterium inwestycyjnym. Wynika to z tego, że dla długoterminowego inwestora o wiele ważniejsze są fundamenty niż sama wielkość dywidendy. Przecież sama wysoka dywidenda może być wynikiem jednorazowego zdarzenia. Świetnym przykładem jest duża dywidenda z KGHM, która miała miejsce po sprzedaży udziałów w Polkomtelu. Mega dywidenda miała miejsce w 2012 roku. Spółka wypłaciła wtedy łącznie 28,34 zł dywidendy na akcję (w dwóch transzach). Dzień przed odcięciem dywidendy akcje jednego z największych producentów miedzi i srebra na świecie były notowane po około 147 zł. Oznaczało to stopę dywidendy na poziomie 19,3%. Jednak w kolejnych latach dywidendy były już o wiele skromniejsze. Wystarczy powiedzieć, że w latach 2013 - 2023 spółka łącznie wypłaciła dywidendy na kwotę 23,8 zł. Zatem stopa dywidendy spółki gwałtownie spadła.

To, co liczy się najbardziej w przypadku inwestowania w spółki dywidendowe to:

model biznesowy firmy,

payout ratio,

stopa wzrostu przychodów i zysków na najbliższe lata,

polityka dywidendowa,

wycena firmy.

Model biznesowy jest jedną z najważniejszych kwestii, na jakich powinien skupiać się inwestor dywidendowy. To właśnie trwałe przewagi konkurencyjne mogą być gwarantem wypłaty dywidendy w przyszłości. Historia wypłat dywidend nic nie znaczy jeśli firma działa w “umierającej” branży.

Payout ratio jest to stosunek wielkości wypłaty dywidendy do wygenerowanego zysku. Najlepiej kiedy wskaźnik jest zawsze na niskich poziomach (mniejszych niż 50%). Oznacza to, że firma będzie mogła zwiększać poziom dywidendy w przyszłości. Oczywiście ważne jest także to, czy firma nie musi ponosić dużych nakładów inwestycyjnych. Im model biznesowy jest bardziej asset light, tym łatwiej firmie wypłacać z zysku netto dywidendę.

Stopa wzrostu przychodów i zysków w ciągu najbliższych lat jest kolejnym kryterium selekcji spółek dywidendowych. Im wyższe tempo wzrostu przychodów i zysków, tym większa szansa na podniesienie dywidendy w przyszłości. Oczywiście sam wzrost zysków nie jest gwarantem podwyższenia dywidendy. Wszystko zależy od polityki dywidendowej spółki.

Polityka dywidendowa to kolejny element, który powinien być analizowany przez inwestora dywidendowego. Najlpeiej kiedy firma jasno deklaruje, ile co roku zamierza przeznaczyć środków na dywidendę. Ważne jest także to, aby deklaracje zarządu spółki co do polityki dywidendowej były realizowane.

Wycena firmy to kolejny element selekcji spółek dywidendowych. Oczywiście wycena nie polega na samym porównaniu wskaźnika ceny do zysku czy ceny do wartości księgowej. Sposób wyceny firmy zależy od warsztatu analitycznego inwestora. Najpopularniejszą metodą wyceny spółek jest DCF.

Na co przeznaczyć dywidendę?

Dywidenda może być dodatkowym zastrzykiem gotówki do portfela inwestycyjnego. Dzięki spłynięciu dywidendy inwestor może ją przeznaczyć na:

konsumpcję

reinwestycję

Konsumpcja najczęściej dotyczy inwestorów w wieku seniorskim, którzy stosują zasadę 4% i wypłacają część majątku zgromadzonego w papierach wartościowych na bieżące potrzeby. Dywidenda może być sposobem na wypłatę części aktywów bez konieczności spieniężania akcji czy innych papierów wartościowych. Dywidenda może być także wykorzystana na wakacyjny wyjazd.

Reinwestowanie dywidendy jest sposobem na zwiększenie potencjalnych zysków w długim okresie. Inwestor musi zdecydować, w co chce zainwestować otrzymaną dywidendę. Osoby o większej skłonności do ryzyka z pewnością będą chciały z dywidendy nabyć więcej akcji. Z kolei inwestorzy o konserwatywnym podejściu do ryzyka wybiorą bezpieczniejsze instrumenty jak np. obligacje.

Nie zawsze wypłata dywidendy jest dobrym pomysłem

Dla niektórych inwestorów dywidendowych takie sformułowanie może wydawać się bluźniercze. Jednak w rzeczywistości spółka powinna wypłacać dywidendę tylko wtedy kiedy nie ma sensownego pomysłu na zainwestowanie wygenerowanej gotówki. Dla inwestującego w wartość długoterminowo efektywniejsze będzie jeśli gotówka zostanie efektywnie reinwestowana w biznes.

Efektywnie oznacza, że środki zostaną zainwestowane powyżej kosztu kapitału. Świetnym przykładem jest Berkshire Hathaway. Jest to wehikuł inwestycyjny Warrena Buffeta, który nigdy nie wypłacił dywidendy. Mimo to, na przestrzeni ostatnich 20 lat kurs akcji spółki wzrósł o ponad 600%. Wygenerowaną wolną gotówkę Berkshire wolał lokować w nowe pomysły inwestycyjne.

Skup akcji czy wypłata dywidendy?

Jest to odwieczne rozważanie dla inwestorów. Zwolennicy skupów akcji wspominają o korzyściach podatkowych. Jeśli inwestor chciał z otrzymanej dywidendy dokupić więcej walorów tej samej spółki, to korzystniejsze dla niego jest skup akcji. Jeśli inwestor nie odpowie na wezwanie, to bezkosztowo zwiększa udział w akcjonariacie spółki. Inwestor oszczędza wtedy na podatku oraz kosztach transakcyjnych (zakup akcji na rynku)

Zwolennicy dywidend wspominają, że można przecież trzymać akcje dywidendowe na rachunku IKE i IKZE co pozwoli na optymalizację podatkową. Nawet bez tego atutem otrzymania dywidendy zamiast skupu jest większa swoboda zarządzania otrzymaną gotówką. Inwestor może ją przeznaczyć na konsumpcję lub ponowną inwestycję na giełdzie. Z kolei odpowiedzenie na wezwanie może czasem skutkować koniecznością zapłaty dużego podatku od wzrostu wartości akcji.

Przeciwnicy skupów podają jeszcze argument o tym, że wiele firm wybiera zły czas na skup. Opierają się m.in. na danych z książki Valuation gdzie autorzy przebadali kiedy spółki decydowały się na skup akcji. W latach 2001 - 2010 większość firm należących do indeksu S&P 500 skupowało akcje kiedy były notowane wyceniane drogo, natomiast niewielki odsetek przeprowadzał skup kiedy akcje były tanie.

Fundamenty ważniejsze od stopy dywidendy

Wiele spółek notowanych na rynku głównym oraz New Connect w okresie wakacji będzie dzielić się z akcjonariuszami wypracowanymi zyskami. Niektóre spółki zamierzają wypłacić naprawdę sowitą dywidendę, co nie uchodzi uwadze inwestorów dywidendowych. Jednak inwestor przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej nie powinien kierować się tylko wielkością stopy dywidendy. O wiele ważniejsza jest relacja wartości wewnętrznej przedsiębiorstwa do wyceny rynkowej.

nazwa spółki cena akcji stopa dywidendy * wartość dywidendy ustalenie prawa wypłata dywidendy BOWIM 8,79 6,83% 0,6 10.07.2023 21.07.2023 COMARCH 147 2,72% 4 10.07.2023 19.07.2023 LPP 13540 1,59% 215 10.07.2023 14.07.2023 (I rata) LPP 13540 1,59% 215 10.07.2023 10.10.2023 (II rata) PTWP 60 9,43% 5,66 10.07.2023 18.07.2023 XPLUS 1,54 3,90% 0,06 10.07.2023 18.07.2023 XTB 41,3 11,77% 4,86 10.07.2023 21.07.2023 HORTICO 5,3 6,60% 0,35 11.07.2023 20.07.2023 KRVITAMIN 12,1 1,65% 0,2 11.07.2023 25.07.2023 ROPCZYCE 44 3,41% 1,5 11.07.2023 17.07.2023 ATCCARGO 26 11,54% 3 12.07.2023 19.07.2023 MAKOLAB 6,3 1,59% 0,1 12.07.2023 26.07.2023 NOTORIA 6 3,33% 0,2 12.07.2023 26.07.2023 ORANGEPL 6,93 5,05% 0,35 12.07.2023 20.07.2023 ARCHICOM 24 8,83% 2,12 14.07.2023 28.07.2023 DEVELIA 4,71 5,10% 0,24 14.07.2023 21.07.2023 (I rata) DEVELIA 4,71 3,40% 0,16 14.07.2023 13.10.2023 (II rata) DGA 9,75 4,10% 0,4 14.07.2023 31.07.2023 FROZENWAY 57,8 5,19% 3 14.07.2023 28.07.2023 GTC 5,82 3,95% 0,23 14.07.2023 15.09.2023 MAKARONPL 11,7 5,13% 0,6 14.07.2023 21.08.2023 WAWEL 598 1,67% 10 14.07.2023 27.07.2023 NEPTIS 126 3,65% 4,6 18.07.2023 20.07.2023 NEUCA 750 1,73% 13 18.07.2023 27.07.2023 SUNEX 19,42 1,44% 0,28 18.07.2023 26.07.2023 ZUE 6,1 1,15% 0,07 18.07.2023 03.08.2023 GPW 39,08 6,91% 2,7 20.07.2023 07.08.2023 ABAK 4,7 6,38% 0,3 21.07.2023 02.08.2023 ESOTIQ 30 4,00% 1,2 21.07.2023 18.08.2023 KPPD 74 5,41% 4 21.07.2023 30.08.2023 MOL 35,6 12,22% 4,35 21.07.2023 28.07.2023 INDOS (seria A) 3,56 6,74% 0,24 24.07.2023 28.07.2023 (I rata) INDOS (seria B) 3,56 10,67% 0,38 24.07.2023 28.07.2023 INDOS (seria A) 3,56 3,93% 0,14 24.07.2023 26.09.2023 (II rata) Internet Union 7,5 2,40% 0,18 24.07.2023 27.07.2023 UNIBEP 10,1 2,18% 0,22 24.07.2023 21.08.2023 INPRO 6,8 3,68% 0,25 25.07.2023 08.08.2023 KGHM 108,85 0,92% 1 27.07.2023 10.08.2023 LIVECHAT 137,6 1,06% 1,46 28.07.2023 04.08.2023 (I rata) APATOR 16,9 1,78% 0,3 01.08.2023 10.08.2023 WIELTON 8,09 1,24% 0,1 02.08.2023 07.08.2023 WIELTON 8,09 3,71% 0,3 02.08.2023 02.11.2023 EKOBOX 0,46 4,35% 0,02 03.08.2023 24.08.2023 RAWLPLUG 14,2 4,23% 0,6 04.08.2023 25.08.2023 ORLEN 63,38 8,68% 5,5 10.08.2023 31.08.2023 SHOPER (akcje uprzywilejowane) 31,5 100,38% 31,62 10.08.2023 19.10.2023 SHOPER (akcje zwykłe) 31,5 0,03% 0,01 10.08.2023 19.10.2023 ATREM 7,48 1,47% 0,11 14.08.2023 28.08.2023 INSTALKRK 39,2 2,55% 1 14.08.2023 21.09.2023 PJPMAKRUM 12,8 3,98% 0,51 14.08.2023 28.08.2023 AQUAPOZ 10,2 2,25% 0,23 15.08.2023 15.11.2023 PHN 10,9 0,73% 0,08 18.08.2023 31.08.2023 TESGAS 3,35 5,97% 0,2 21.08.2023 21.09.2023 VERCOM 73 1,55% 1,13 21.08.2023 24.08.2023 KETY 644 3,11% 20 22.08.2023 06.09.2023 (I rata) KETY* 644 6,60% 42,5 22.08.2023 08.11.2023 (II rata) PLAYWAY 389 4,98% 19,39 22.08.2023 29.08.2023 STALPROFI 9,78 7,57% 0,74 23.08.2023 13.09.2023 LIVECHAT 137,6 2,20% 3,03 25.08.2023 01.09.2023 (II rata) CREEPYJAR 768 5,36% 41,17 29.08.2023 04.09.2023 VERBICOM 1,48 0,68% 0,01 31.08.2023 21.12.2023 Źródło: opracowanie własne * stopa dywidendy liczona do kursu zamknięcia w czwartek 6 lipca

Aleksander Borzęcki