Atomic Jelly planuje debiut na NC w 2020 roku

Atomic Jelly

Atomic Jelly złożył wniosek o wprowadzenie akcji spółki do obrotu na rynku publicznym i czeka na zatwierdzenie dokumentu informacyjnego firmy przez GPW. Producent i wydawca gier wideo liczy na debiut na rynku NewConnect jeszcze w tym roku - podała spółka w komunikacie prasowym.

- Jesteśmy w trakcie ostatniej rundy konsultacji z Giełdą Papierów Wartościowych co do treści Dokumentu Informacyjnego Spółki. Celujemy, aby debiut akcji Atomic Jelly na rynku NewConnect nastąpił jeszcze w tym roku – informuje Bartosz Rakowski, prezes Atomic Jelly SA. – Liczę na to, że wejście na parkiet zwiększy grono inwestorów Spółki, a także przyczyni się do wzrostu rozpoznawalności naszego studia. Nie planujemy, aby debiut był połączony z publiczną emisją akcji – dodaje.

W 2019 roku studio pozyskało 2,4 mln zł w ramach kampanii crowdfundingowej. Fundusze przeznaczono m.in. na wydanie siedmiu preprodukcji, w tym "Truck Mechanic: Dangerous Paths", nad którym to tytułem studio aktualnie pracuje. Premiera tytułu zaplanowana jest na drugi kwartał 2021 roku.

Atomic Jelly rozwija również swoją działalność wydawniczą. Obecnie wydaje oraz pomaga w dopracowaniu i ukończeniu symulatora naprawy promów i stacji kosmicznych – "Space Mechanic Simulator". Premiera tytułu autorstwa Tomas Jelonek Studio zaplanowana jest na 2021 rok.

Strategia spółki zakłada wydawanie 1-2 średniobudżetowych gier rocznie, z czego produkcja przynajmniej 1 gry będzie samodzielna. Jednocześnie studio chce także poszerzać paletę platform gier z PC do konsol takich jak Nintendo Switch, PlayStation oraz Xbox.

Studio jest producentem takich gier jak: "Project Remedium" oraz "303 Squadron: Battle of Britain". Natomiast w przypadku portingu gier, spółka współpracuje z zewnętrznymi zespołami. – W przyszłości chcemy sami działać w obszarze portingu – dodaje Bartosz Rakowski.

Oprócz produkcji gier, spółka rozwija także swoją działalność wydawniczą. – Posiadamy prawa wydawnicze do wszystkich naszych tytułów. Przypomnę, że swego czasu odkupiliśmy prawa wydawnicze do gry "Train Mechanic Simulator" – zaznacza prezes AJ. Tytuł zadebiutował na rynku w 2017 roku.

Głównym akcjonariuszem Atomic Jelly jest PlayWay. (PAP Biznes)

