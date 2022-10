Atom napędza wzrosty spółki Solorza. Akcje ZE PAK-u na widłach

fot. Krzysztof Jarosz / / FORUM

Niepotwierdzona informacja o planie budowy elektrowni atomowej przez konsorcjum PGE i ZE PAK podnosi kurs energetycznej spółki Zygmunta Solorza. Jak dowiedziała się "Rzeczpospolita", budową ma zająć się koreańska firma Korea Hydro&Nuclear Power (KHNP).

Do podpisania porozumienia, któremu ma patronować wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin, ma dojść w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Skarb Państwa w sposób pośredni chce mieć większościowy udział w projekcie realizowanym razem z Koreńczykami – napisała "Rzeczpospolita".

Kurs ZE PAPK-u zareagował dużymi wzrostami na wieści o planach budowy, z kontrolowanym przez państwo PGE, kolejnej elektrowni atomowej. Po godz. 15.40 środowej sesji walory ZE PAK-u zyskiwały 23,9 proc. do 23 zł za akcję. Handel był wstrzymywany ze względu na ogromny popyt.

Wkrótce Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) ma podpisać list intencyjny w tej sprawie z PGE i koreańskim wykonawcą. Lokalizacją ma być Pątnów – podał dziennik.

Ten projekt ma być realizowany niezależnie od elektorowi atomowej w Lubiatowie, za którą według "Rzeczpospolitej" ma być odpowiedzialny amerykański wykonawca Westnighouse.

„To jest już praktycznie pewne. Decyzji jeszcze nie ma, ponieważ Polacy chcą wyjaśnić jeszcze kwestie techniczne umowy” – pisze Bartłomiej Sawicki w kontekście polsko-amerykańskiej współpracy.

Koreański trop pojawia się w mediach od dłuższego czasu w kontekście polskiego planu budowy elektrowni atomowej. W ostatnich dniach nasilił się przy okazji zacieśniania współpracy między Polską a Koreą Południową w obszarze zbrojeniowym.

O ile spekulacje nt. zaangażowania się w projekt kontrolowanej przez Zygmunta Solorza (blisko 66 proc. w akcjonariacie) podnoszą kurs ZE PAK-u, o tyle akcje PGE traciły po godz. 15.40 ponad 4,5 proc., gdzie inwestorzy skupiali się bardziej na planach rządu ograniczenia zysków spółek energetycznych niż niepotwierdzonych informacji.

Zgodnie z Programem Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) Polska planuje budować nowoczesne, ale sprawdzone i duże reaktory typu PWR. Harmonogram zakłada budowę i oddanie do eksploatacji dwóch elektrowni jądrowych po trzy reaktory każda. Start budowy pierwszego reaktora planowany jest w 2026 r., a jego uruchomienie w 2033 r. Oddanie do eksploatacji ostatniego reaktora w drugiej elektrowni ma nastąpić w 2043 r. Oferty dla polskiego rządu ws. budowy bloków złożyły francuskie EDF, koreańskie KHNP oraz Westinghouse we współpracy z rządem USA.

MKu