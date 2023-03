Presja płacowa w IT wyhamuje? Atende stawia prognozy na 2023 rok

Atende ocenia, że w 2023 r. nastąpi wyhamowanie presji płacowej w branży IT w wyniku większej dostępności specjalistów - poinformowali przedstawiciele spółki na konferencji prasowej. W 2022 r. zysk EBITDA grupy wyniósł 12,9 mln zł wobec 9,95 mln zł zysku rok wcześniej.

"W 2023 r. widzimy, że niektóre spółki IT rozpoczęły proces zwolnień, co z mojej perspektywy będzie powodowało wyhamowanie presji płacowej poprzez większą dostępność specjalistów. To, co nam ciążyło w roku poprzednim, to ograniczone zasoby specjalistów na rynku. (...) Biorąc pod uwagę to, co widzimy, wydaje się, że specjalistów na rynku będzie więcej. Dodatkowo, wchodzimy w okres ostrożnego inwestowania ze strony spółek. Uważamy, że presja płacowa będzie słabła. Dziś już trochę to widzimy, ale nie tym etapie, na którym spodziewalibyśmy się, że to być powinno" - powiedział na konferencji prasowej prezes, Marcin Petrykowski.

"W przypadku kontaktów stałych, wzrost wynagrodzeń ma bezpośredni wpływ na redukcję marży. (...) Jednak zazwyczaj podpisując kontrakty, wprowadzamy klauzule inflacyjne. Zatem patrząc na całą grupę kontraktów, znacząca część z nich jest w jakiś sposób zabezpieczona. Jednak zabezpieczenie nie sięgnie nigdy 100 procent, nie jesteśmy w stanie odbić sobie marży jakimikolwiek klauzulami. Jednak nie jest to nic, co zagraża rentowności kontraktów" - powiedział wiceprezes, Mariusz Stusiński.

Jak dodał prezes, w segmencie usług abonamentowych nastąpił wzrost marży ze sprzedaży abonamentowej o 12 proc. rdr., a w 2022 r. marża pokryła 37 proc. kosztów stałych grupy. Największy wzrost marży (o 1,1 mln zł) uzyskano z usług utrzymania systemu AMI przez Atende Industries.

"Martwią nas dwa aspekty. Jeden to obszar kosztów. Wzrost kosztów nastąpił szczególnie w obszarze kosztów wynagrodzeń. (...) Pamiętamy o inflacji, o wzroście wszelkich kosztów, o galopie wynagrodzeń w branży IT w poprzednim roku, co spowodowało, że cała pozycja kosztowa - szczególnie w obszarze wynagrodzeń - mocno wzrosła. Wzrosły także koszty finansowania" - powiedział Marcin Petrykowski.

Wskazał, że drugim niepokojącym obszarem są opóźnienia w dostawach głównego dostawcy grupy, który odpowiada za 50 proc. biznesu. W związku z tym, opóźnienia, które wciąż są generowane przez dostawcę, przekładają się na wyniki grupy.

"W związku z opóźnieniami w dostawach musimy przesuwać przychody na przyszłe okresy. W wielu wypadkach klienci nie decydują się na zamówienia, biorąc pod uwagę fakt, że muszą długo czekać na dostawę sprzętu" - dodał prezes.

"Na tę chwilę nie widzimy spowolnienia z punktu widzenia biznesu naszych klientów. Jesteśmy w obszarze enterprise, czyli w obszarze dużych klientów. To klienci, którzy mają rozpędzone programy inwestycyjne. Nie dotyka nas to, co inne spółki z branży IT - szereg spółek ogłosiło zwolnienia. (...) My tego ryzyka na razie nie mamy, więc mimo tego, że widzimy czarne chmury makroekonomiczne, wysokie stopy procentowe, niższą skłonność do inwestycji - my tego nie odczuwamy" - powiedział Marcin Petrykowski.

Grupa Atende odnotowała 1,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 2,28 mln zł straty rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 3 mln zł wobec 0,15 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 12,9 mln zł wobec 9,95 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 225,58 mln zł w 2022 r. wobec 205,34 mln zł rok wcześniej.

Sprzedaż produktów i usług spółek zależnych była wyższa w 2022 r. o 5 mln zł, czyli o 19 proc., w porównaniu do 2021 r. Największy wzrost sprzedaży w 2022 r., zarówno procentowy, jak i pod względem wartości, zanotowała spółka OmniChip, zajmująca się projektowaniem układów scalonych. Przychody tej spółki wzrosły z 2,8 mln zł w 2021 r. do 4,7 mln zł w raportowanym okresie, co oznacza wzrost o 70 proc. rdr.

W aspekcie spółek zależnych kluczowym wydarzeniem w 2022 roku było zawarcie umowy na kwotę 154,3 mln zł brutto przez spółkę A2 Customer Care (A2CC), w konsorcjum z Atende, i rozpoczęcie wdrożenia centralnych systemów CRM i Billing w PGE Systemy SA.

Jak wskazano w komunikacie prasowym, był to dla spółki rok odbudowy i koncentracji na efektywności po trudnym roku 2021, którego wynik roczny negatywnie obciążyła sytuacja związana z przerwanym dostępem do certyfikatów bezpieczeństwa przemysłowego. W 2022 roku, podobnie jak w roku wcześniejszym, na działalność operacyjną Spółki oraz osiągnięte wyniki negatywny wpływ miały opóźnienia w dostawach produktów głównych dostawców Atende, będące następstwem braków materiałowych w przemyśle półprzewodnikowym. (PAP Biznes)

